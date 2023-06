Andrés Wiese besó a misteriosa española en medio de rumores de reconciliación con Janick Maceta

Andrés Wiese se lució con misteriosa española en un taxi. La besó y trató de ocultar su identidad. Instarándula.

Muchos imaginaron que Andrés Wiese y Janick Maceta estaban a punto de retomar su relación sentimental, pues ambos coincidieron en Barcelona, España. Sin embargo, la esperanza de los fans se apagó cuando el actor nacional realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde se dejó ver acompañado de una misteriosa española.

Este viernes 9 de junio, el artista que dio vida a ‘Nicolás de las Casas’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ se conectó en vivo con sus seguidores en un live de Instagram. Para sorpresa de los usuarios, Andrés se encontraba dentro de un taxi y en aparente estado de ebriedad.

De fondo, se escuchaba la voz de una mujer de nacionalidad española. “Cuando tú me digas y yo te diga, no hay confianza. A mí me encantan las cosas, tío, te lo juro de verdad que...”, expresó antes de ser interrumpida por Andrés Wiese, quien agarró su rostro y la besó en los labios.

Andrés Wiese se dejó ver acompañado de una misteriosa española.

“Oye, la gente ya me conoce, ¿no?”, fue lo único que dijo tras el gesto cariñoso del peruano y ante la mirada atónita de los internautas.

Por su parte, Janick Maceta solo ha compartido con sus fans que asistió a las grabaciones de una publicidad para Paco Rabanne. “Un sueño hecho realidad”, presumió en Instagram.

¿Qué pasó entre Andrés Wiese y Janick Maceta?

Desde que fueron ampayados juntos en Paracas, Janick Maceta y Andrés Wiese eran puro amor en redes sociales. Sin embargo, todo cambió cuando dejaron de seguirse en Instagram a inicios de 2023. En medio de los rumores de separación, la exreina de belleza llamó la atención de los usuarios al compartir un inusual mensaje en sus historias:

“Don’t ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God’s answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios)”.

Hasta el momento, ni Andrés Wiese ni Janick Maceta han hablado sobre la ruptura, pero los usuarios están más que seguros que su romance llegó a su fin.

Janick Maceta y Andrés Wiese dejaron de enviarse mensajes de amor en redes. Los usuarios creen que no están más juntos.

Recordemos que la ex Miss Perú ha dejado en claro que no suele hablar de su vida privada, mucho menos de sus relaciones amorosas.

“Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, creo que estamos muy bien, tranquilos (...) Me gusta así, me gusta cuidar mi privacidad de esa manera, no me gusta exponer mucho. No me gusta exponer a mi familia ni a mis relaciones, amigos también. Me gusta mantener esa parte cuidada y protegida”, comentó Maceta a ‘América Espectáculos’.

Janick Maceta abandonará el Perú

Janick Maceta, quien quedó tercera finalista en el Miss Universo 2020, no vivirá más en Lima, ya que ahora tiene otros proyectos que cumplir en el extranjero. Fue Jessica Newton quien reveló la noticia, luego que fuera criticada por no elegir a la ingeniera de sonido como miembro del jurado del Miss Perú 2023.

“Fue invitada a formar parte del jurado calificador, pero sus proyectos personales la llevan en estos días a iniciar un nuevo reto fuera del país, donde le deseo muchos éxitos y bendiciones”, indicó la organizadora del Miss Perú, quien aseguró también que Janick “está a punto de hacer un gran cambio en su vida”.