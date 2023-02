Janick Maceta y Andrés Wiese habrían terminado su relación y estas son las pruebas

Andrés Wiese y Janick Maceta habrían puesto fin a su relación. (Instagram)

Janick Maceta y Andrés Wiese se han caracterizado por mantener su romance en privado, pero no dejaban de demostrar su amor con algunos románticos mensajes que se dedicaban en redes sociales. Ambos solían comentar las publicaciones que realizaban dejando una frase o palabra que confirmaba que seguían juntos.

La última vez que un texto de la exreina de belleza llamó la atención fue en diciembre de 2022, cuando la modelo expresó sus sentimientos en una fotografía publicada por el actor por el día de su cumpleaños. “Te (corazón) en todos los multiversos”, escribió la influencer y a lo que él respondió: “Gracias por regalarme el mejor día de todos, eres la mejor. Te (corazón) multiversalmente”.

Sin embargo, en los últimos días cientos de usuarios notaron que Janick Maceta y Andrés Wiese dejaron de seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram, lo que comenzó con los rumores de una posible ruptura. Y no es que hayan estado desconectados de las plataformas digitales, pues cada uno sigue compartiendo fotos y videos de su día a día, así como de sus recientes proyectos.

Andrés Wiese y Janick Maceta ya no se siguen en Instagram. (Instagram)

Pero eso no es todo, tampoco se registran interacciones entre Janick Maceta y Andrés Wiese en sus cuentas de Instagram. Los likes que frecuentaban darse en sus publicaciones, hoy en día ya no existen. Por el lado del exgalán de Al Fondo Hay Sitio, en la instantánea que posteó en su perfil el 7 de enero, no se encuentra el ‘Me gusta’ de la exMiss Perú. Lo mismo sucede en las imágenes de ella.

Además, una peculiar frase en las historias de Janick Maceta avivó las especulaciones del fin de su vínculo amoroso. “Don’t ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God’s answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios”, se lee.

Hasta el momento, ni Janick Maceta ni Andrés Wiese se han pronunciado para confirmar o desmentir los rumores de su ruptura. Cabe mencionar que, los artistas son considerados una de las parejas más sólidas de la farándula peruana y mantienen un romance de poco más de un año.

Andrés Wiese y Janick Maceta ya no se dan like. (Instagram)

La vez que Janick Maceta habló en televisión de su relación con Andrés Wiese

Janick Maceta brindó una entrevista a ‘América Espectáculos’ y terminó hablando de su relación amorosa con Andrés Wiese. “Mi corazón está feliz”, fue su primera respuesta cuando el reportero le preguntó sobre el actor. Ante la consulta si así confirmaba el romance, Maceta en lugar de negarlo, solo sonrió y repitió: “Estoy feliz, ¿no se me ve feliz?”.

“Todo muy bien, no hablo mucho de mi vida privada, ya me conoces, pero gracias a Dios todo muy bien”, dijo en otro momento la modelo, que ya no pudo esquivar más las preguntas. “Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, creo que estamos muy bien, tranquilos (...) Me gusta así, me gusta cuidar mi privacidad de esa manera, no me gusta exponer mucho. No me gusta exponer a mi familia ni a mis relaciones, amigos también. Me gusta mantener esa parte cuidada y protegida”.