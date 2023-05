La crítica de Marina Mora al Miss Perú 2023 en Esto es Guerra y a la nueva reina Camila Escribens

Marina Mora criticó la corta duración del ‘Miss Perú 2023′ en América TV.

Marina Mora, ex reina de belleza y empresaria de modelaje, ofreció una entrevista a Infobae Perú donde analizó a detalle la reciente edición del Miss Perú 2023, que se realizó el pasaje jueves 18 de mayo en el programa ‘Esto es Guerra’ por América Televisión.

La Miss Perú Mundo 2001 comentó que el contenido del certamen de belleza no fue el adecuado porque no se pudo conocer a mayor profundidad a cada candidata que representaba los distintos departamentos del Perú. Resaltó que no pudo ver a las participantes porque el programa se realizó en muy poco tiempo y todo fue muy rápido.

Además, indicó que a las candidatas les faltó preparación en cuanto a baile y desfile en la pasarela. Con respecto a la designación de Camila Escribens como Miss Perú 2023, comentó que le parece una chica guapa, sexy y con buena pasarela; sin embargo, le recomendó mejorar su español para próximas entrevistas con miras al Miss Universo 2023.

¿Qué te pareció el Miss Perú 2023?

Me gustó el escenario. Es América Televisión, eso es algo positivo para la imagen del concurso porque es un canal que lo ve todo el Perú. Sin embargo, las actividades y paseos previos no me gustaron tanto, pero estaba bien, cumplidoras, aunque pudieron hacer un mejor registro.

¿El desfile en traje de baño y vestido de gala que realizaron las 22 candidatas fueron de tu agrado?

Me agradó el vestuario de la ropa de baño con las capas rojas. Los trajes de noche, había algunos que me gustaron y otros que no tanto, pero en general, la mayoría buenos. Me gustó el peinado y maquillaje de las chicas. La pasarela no me gustó mucho porque no caminaban tan bien. Algunas que sí lo hacían (bien), pero la mayoría no me gustó mucho.

¿Crees que las participantes no pudieron lucirse debido al tamaño del escenario?

El escenario no me pareció mal, me gustó, la iluminación también y las tomas de los camarógrafos de América que son expertos me pareció bien. Pero como contenido de programa me pareció como que corriendo todo, todo fue muy ‘apuradito’.

Varios usuarios en la redes sociales señalaron que fue un Miss Perú bastante rápido y lo calificaron como un concurso flash. ¿Tienes la misma impresión?

Sí, es innegable, no puedo decirte que lo sentí glamoroso, pausado, con contenido, o sea, las chicas no sabían bailar. La mayoría no caminaba, creo que les faltó preparación y un poco tiempo en cuanto al contenido del programa.

¿Consideras que un programa de televisión es el lugar idóneo para realizar un concurso de belleza?

El horario de la emisión del programa, que es 8 de la noche, es primetime. Soy bastante imparcial, amo los concursos de belleza y jamás hablaría mal ni con mala intención. Me pareció que corrieron porque realmente es innegable, no puedo tapar el sol con un dedo.

Lo que estuvo mal para mi gusto fue el tiempo de duración del evento y el contenido porque te esperas algo más glamoroso.

¿En qué consideras debieron tomarse más de tiempo?

En todo y, sobre todo, en conocer un poquito más a las candidatas. Escuchar sus entrevistas personales, ver qué actividades hicieron. No las vi realizando ninguna obra social, en realidad nada. Salió todo corriendo.

Marina Mora, directora del Miss Teen Model Perú. Foto: Facebook

Camila Escribens como ganadora de Miss Perú 2023

¿Te pareció oportuna la elección de Camila Escribens como la nueva ‘Miss Perú’?

Me parece una chica guapa y tiene un lindo cuerpo. No me parece que sea tan alta y tampoco que haya tenido un mal desenvolvimiento. Fue una de las que mejor caminaba, seguramente por su experiencia.

¿En un inicio era tu favorita o tenías otras candidatas en mente?

La que quedó segunda (Suhyen Cipriani) era más impactante en cuanto a tamaño y belleza física, pero el jurado es el que decide. Me gustaba físicamente Nathie Quijano, que no pasó al top 5, no sé por qué, la he visto y es una de las que más ha destacado y en las redes sociales era la favorita. Me hubiera gustado conocerlas más.

Camila Escribens, la nueva Miss Perú 2023

Recomendaciones para representarnos en el Miss Universo 2023

¿Piensas que Camila Escribens tiene las actitudes para poder representarnos en el Miss Universo 2023?

Quisiera ver su evolución para saber si la veo en un cuadro de finalistas. No sé cuanto mide, que es una de las características físicas que evalúan mucho. Su respuesta no fue muy buena, creo que ella como reina peruana debería tener un mejor manejo del castellano. Su inglés debe ser muy bueno, pero en el concurso del Perú no se le entendió bien.

¿Qué resaltarías de ella por lo que pudiste ver en el concurso?

Tiene buena postura y bailó bien. Es una mujer mestiza, guapa y según lo que veo en sus redes, muy sexy, por ahí puede impactar.

¿Su experiencia en otros reinados internacionales la podría ayudar en el Miss Universo?

Seguramente la puede ayudar, pero se notó tanto que tuviera tanta experiencia en el certamen nacional. En el desfile de salidas de ropa de baño y vestido de noche estuvo prolija.

¿Qué le recomendarías a Camila Escribens?

Que siga preparándose. Se nota que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, así que a seguir preparándose; hay que conocer su país para poder hablar más de él y tratar de tener una agenda bastante apretada para que le dé el ritmo de lo que buscan, porque realmente un concurso es bastante exigente.

¿Consideras que la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022 ha dejado la valla alta para sus sucesoras?

No creo que la haya dejado alta porque no estuvo en el cuadro de top 3. Janick Maceta fue la que dejó la valla alta.

Coméntame sobre el concurso de belleza que estás organizando

Este año es el séptimo año que hacemos el ‘Miss Team Model Internacional’. Es un concurso que tiene como objetivo la promoción y difusión del turismo y la gastronomía peruana. Hemos invitado a 22 reinas internacionales, incluidos países como Filipinas e India que son mercados súper grandes y queremos que vengan a conocer nuestra capital. La fecha final es el 10 de junio.