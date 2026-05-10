Precio de viviendas en el Callao continúa depreciándose: han caído en un 8,9% en los últimos 12 meses

Debido a esta caída, el Callao se mantiene entre las zonas más económicas para comprar viviendas. Foto: Nexo Inmobiliario

Callao sigue mostrando señales de retroceso en el valor de las viviendas. De acuerdo con el más reciente informe de Urbania y Grupo QuintoAndar, el precio de venta de departamentos en la provincia constitucional registró una caída interanual de 8,9%, la más pronunciada entre todos los distritos evaluados en Lima Metropolitana y Callao.

Gracias al descenso, el Callao continúa figurando entre las zonas con precios más bajos para adquirir inmuebles. El valor promedio alcanzó los S/ 2.956 por metro cuadrado en abril de 2026, muy por debajo del promedio general de Lima, que se ubicó en S/ 6.886 por metro cuadrado tras un incremento mensual de 0,3%.

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El Callao se mantiene entre las zonas más económicas

El reporte inmobiliario ubica al Callao como el segundo distrito con el menor precio promedio de venta de departamentos. Solo San Martín de Porres presenta un valor más bajo, con S/ 2.956 por metro cuadrado. En tercer lugar aparece Los Olivos, con S/ 3.488.

La diferencia frente a los distritos más valorizados es considerable. San Isidro lidera actualmente el mercado con S/ 9.268 por metro cuadrado, seguido por Barranco, con S/ 9.169, y Miraflores, con S/ 8.831. Esto significa que comprar un inmueble en San Isidro puede costar más del triple que en el Callao.

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Según el informe, el Callao es el segundo distrito con el precio promedio más bajo para la venta de departamentos. Foto: Crónica Viva

Mercado limeño avanza, pero por debajo de la inflación

A nivel general, el precio promedio de venta en Lima Metropolitana acumuló un aumento de 1,0% en los primeros cuatro meses del año. Sin embargo, el informe precisa que este avance todavía se encuentra por debajo de la inflación acumulada de 2,0%, lo que representa una caída real de 1,0% en el valor de las viviendas.

En términos mensuales, el índice inmobiliario mostró una subida de 0,3% durante abril. Además, el reporte recordó que el crecimiento registrado en 2025 fue de 1,1%, una expansión más moderada que la observada en 2024, cuando el incremento alcanzó 1,5%.

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Distritos con mayores variaciones de precios

Aunque el Callao lideró las caídas interanuales, no fue el único distrito con retrocesos. Magdalena del Mar presentó una disminución de 4,2% en los últimos 12 meses, mientras que Breña cayó 3,3% y San Juan de Miraflores retrocedió 2,9%.

En contraste, otras zonas sí registraron importantes aumentos en sus valores inmobiliarios. Lince y Jesús María encabezaron los mayores incrementos, ambos con un crecimiento de 6,3%. También destacaron La Molina, con 5,8%, y Los Olivos, con 5,6%.

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Todos los precios de venta inmobiliaria de los distritos estudiados por Urbania. Foto: Urbania

¿Cuánto cuesta un departamento en Lima?

El estudio inmobiliario indicó que un departamento promedio de dos habitaciones y 60 metros cuadrados tiene actualmente un precio de S/ 429 mil en Lima Metropolitana. En el caso de las viviendas de tres habitaciones y 100 metros cuadrados, el valor promedio asciende a S/ 661 mil.

En cuanto al mercado de alquileres, el costo mensual de un departamento de 100 metros cuadrados llegó a S/ 3.356 en abril, aunque registró una ligera caída mensual de 0,2%. Pese a ello, los alquileres acumulan un incremento de 4,0% en lo que va del año, duplicando el nivel de inflación acumulada.

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Rentabilidad inmobiliaria gana atractivo

La relación entre alquiler y precio de venta alcanzó una rentabilidad bruta anual de 5,44% en Lima Metropolitana. Según el informe, actualmente se requieren 18,4 años de alquiler para recuperar la inversión de compra de una propiedad, un plazo menor al observado un año atrás.

Los distritos con mejores indicadores para inversionistas fueron Surquillo y Cercado de Lima, ambos con retornos superiores al promedio de la ciudad. A nivel de zonas específicas, Chorrillos Norte y Sur destacó como el sector con mayor rentabilidad para quienes buscan ingresos mediante alquileres.

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