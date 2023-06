Melissa Klug está embarazada y espera su sexto hijo con Jesús Barco, afirma Magaly Medina

Melissa Klug está embarazada y espera su sexto hijo con Jesús Barco | Magaly TV La Firme

Este miércoles 7 de junio, Magaly Medina sorprendió con una noticia que ha dejado boquiabiertos a más de uno. La conductora de espectáculos reveló que Melissa Klug se encuentra embarazada y esperando a su sexto hijo junto a su actual pareja Jesús Barco.

La popular ‘Urraca’ dio la noticia y afirmó que su equipo de trabajo hizo la respectiva investigación y se conoce que tiene 11 semanas de gestación, un aproximado de 2 meses y medio, por lo que estaría esperando el tiempo necesario para hacerlo público.

“Después de haber expresado públicamente sus ganas de volver a ser mamá, sobre todo cuando nació su nieta. Melissa Klug está embarazada, tiene 11 semanas de embarazo. Esta es investigación de nosotros”, mencionó la presentadora de espectáculos.

Melissa Klug junto a Jesús Barco.

Melissa Klug despertó su deseo de maternidad con el nacimiento de su nieta

En mayo de este año, Melissa Klug mencionó a Trome que había despertado sus deseos de volver a convertirse en madre luego del nacimiento de su nieta Xianna. La empresaria señaló que no descartaba esta posibilidad de formar su familia junto a su prometido, pero que era cuestión de tiempo para saber cómo iban las cosas.

“Sí, me gustaría tener otro hijo. Mi nieta, Xianna, ha despertado ese deseo en mí. No lo descarto. Ya el tiempo lo dirá”, comentó al mencionado medio.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que había hablado del tema. En mayo del año pasado, señaló que había puesto a congelar sus óvulos con la esperanza de convertirse en madre muy pronto. Comentó que estaba tomando ciertas precauciones porque la edad avanza y las mujeres están contra el reloj.

Jesús Barco y Melissa Klug. (Instagram)

“Yo sí deseo ser mamá, pero no es que ahorita lo esté planificando. Lo que he hecho es criopreservar mi óvulos, que estén congelados para que cuando yo desee ser mamita, haga el procedimiento. No es que sea ahorita, es porque las mujeres vamos contra el reloj”, mencionó para América Espectáculos.

Además, mencionó que esto lo había conversado con su pareja, Jesús Barco, pero estaban aún planeando su futuro. Incluso comentó que tenía en mente primero el matrimonio y luego esta decisión. Además, respondió a las críticas en su contra por querer tener un hijo a esa edad, sobre todo porque ya tiene otros 5. Ante ello respondió: “Es mi cuerpo, es mi decisión, yo lo voy a criar. No sé, (como si me fueran) a ayudar con la leche, los pañales”.

Melissas Klug reclamó a Jefferson Farfán por no pasar tiempo con sus hijos

La empresaria Melissa Klug acusó a su expareja y padre de sus hijos Jefferson Farfán de no pasar tiempo suficiente con los menores que tienen en común, en esa línea, anunció con demandarlo. Magaly TV La Firme se comunicó con la influencer, quien reveló diversos detalles del tema.

En sus palabras, la ‘Blanca de Chucuito’ señaló que el exfutbolista se encuentra excusándose de no tener tiempo, pese a que se encuentra retirado del fútbol. Por ello, señaló que volvería a verle la cara en juicios porque esa es la forma en la que solo podrá llegar a un acuerdo con su expareja.

Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de no pasar tiempo suficiente con sus hijos. | "Magaly TV La Firme"

“Lo mismo de siempre [es su excusa]. La falta de tiempo. Antes, porque vivía en el extranjero, ¿ahora?. En fin, ya mis hijos están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente. Ya mucho abuso. Y como a él le encantan las demandas y juicio, nos seguiremos viendo ahí. No hay de otra, pero más daños a mis hijos no lo permitiré”, señaló Klug mediante un chat de WhatsaApp en conversación con el equipo de “Magaly TV La Firme”, difundido en su programa del miércoles 19 de abril.