Maricarmen Marín cree que Johanna San Miguel y Katia Palma pueden solucionar sus diferencias

Maricarmen Marín se refiere al conflicto entre Katia Palma y Johanna San Miguel. América Espectáculos / América TV

Maricarmen Marín no pudo esquivar las preguntas sobre el conflicto entre Johanna San Miguel y Katia Palma, quienes han dado mucho de qué hablar en los últimos días por su supuesta enemistad. La cumbiambera resaltó que le guarda gran cariño a ambas figuras y considera que sus problemas se pueden resolver como personas adultas.

Te puede interesar: Katia Palma y sus indirectas a Johanna San Miguel: “Se te puede multiplicar lo que tú me deseas”

Como se recuerda, la polémica comenzó cuando la conductora de ‘EEG’ contó que se sintió incómoda y que recibió un mal trato de la comediante durante su etapa como jurado en ‘Yo Soy’. Según la figura de América TV, Palma tuvo una actitud muy diferente a la de sus compañeros y llegó a creer que sentía una especie de competencia entre las dos por sus personalidades.

Ante ello, Katia Palma no se quedó callada y negó haber tratado mal a Johanna San Miguel. Asimismo, indicó que no sabía las razones de su colega para sentir todo ello, pues por su parte no guarda ninguna mala anécdota. “No tengo malos recuerdas de verdad, o sea, olvídate. Si dice que yo la trataba mal, ¿por qué se quedó dos años en el canal? (...) Yo en ningún momento la he considerado competencia. Yo no sé de qué está hablando de verdad”, dijo a ‘Amor y Fuego’.

Katia Palma niega haber tratado mal a Johanna San Miguel. (Willax TV)

Las cámaras de ‘América Espectáculo’ abordaron a Maricarmen Marín para saber su opinión sobre el escándalo mediático entre Johanna San Miguel y Katia Palma. La cantante de cumbia trabajó con ambas en el reality de imitación de Latina Televisión, por lo que entabló amistad con cada una. La artista nacional espera que con el tiempo las actrices puedan dejar en el pasado sus diferencias.

“Todos saben mi cariño y mi amor con mi hermana amiga y mujer, con Katia y también con Johanna, también es una gran amiga. Ellas son personas grandes, tienen ahí cosas que no han quedado un poco claras, seguramente las aclararán en cualquier momento”, dijo.

Asimismo, aseguró que en el mundo artístico sí se puede tener amigos. “El mundo del arte además es tan chiquito, tan bonito, mucho compañerismo, yo tengo grandes amigos en la tele y creo que eso es lo más bonito, el poder hacer familia cuando uno trabaja tantos años”, concluyó.

Maricarmen Marín cree que Johanna San Miguel y Katia Palma se amistaran. (Captura)

¿Qué dijo Johanna San Miguel sobre su enemistad con Katia Palma?

En una entrevista, la conductora de ‘Esto es Guerra’ aseguró que “no aguanta” a la comediante y explicó el porqué no puede considerarla una amiga. “Fuimos amigas, pero digamos que ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, yo no me sentí cómoda, no me sentí bien”, dijo a los tiktokers de ‘Hoy es Domingay’.

Te puede interesar: Katia Palma niega haber tratado mal a Johanna San Miguel: “No sé de qué está hablando”

“Creo que cuando una persona llega a un lugar hay que darle el espacio para que se sienta bien, creo que eso es lo que hay que hacer y en su caso no fue. Maricarmen sí, Christian sí, todos sí. Ella no, creo que sintió que había como cierta competencia que no existía”, agregó.

Finalmente, Johanna San Miguel aclaró que no hay ningún tipo de competencia entre ambas y remarcó que Katia Palma no se portó bien con ella, cosa que sabe perfectamente. “Yo no veo una competencia entre ella y yo porque somos muy diferentes, yo puedo ser más divertida en televisión, pero en ese formato yo soy más seria, saco el lado actriz que tengo. No se portó muy chévere y ella lo sabe”, finalizó la popular ‘Mamá Leona’.