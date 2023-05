Johanna San Miguel y Katia Palma: qué pasó entre ambas actrices y cuál es la razón de su enemistad

Johanna San Miguel explicó por qué no es amiga de Katia Palma | TikTok

Johanna San Miguel y Katia Palma son dos grandes figuras del rubro artístico. Una fue la recordada ‘Queca’ de ‘Pataclaun’ y, actualmente, se desempeña como conductora de ‘Esto es Guerra’; mientras que la otra formó parte de ‘El Santo Convento’ y fue por muchos años jurado de ‘Yo Soy’, concurso de imitación de Latina TV. Aunque ambas son talentosas y trabajaron juntas en su momento, no se llevan para nada bien.

Los primeros rumores de una supuesta enemistad entre ellas surgieron en el 2021, cuando Johanna San Miguel participó en una dinámica de ‘Estás en Todas’. A la presentadora de América TV se le preguntó qué excompañero de trabajo le caía peor. Entre las opciones se encontraban: Mathías Brivio, Gian Piero Díaz y Katia Palma. La defensora de los ‘Guerreros’ respondió muy segura que la actriz de comedia.

Johanna San Miguel aseguró que Katia Palma es su excompañera televisiva que menos le cae. (América TV)

Aunque se pensó que solo se trataba de una broma, Renzo Schuller, dupla de Johanna en el reality de competencia, dejó entrever que sí había una disputa entre ellas. Luego que la conductora de TV le pidiera que se reconcilie con Gian Piero Díaz, el popular ‘Shu Shu’ le exigió que ella haga lo mismo, pero con Katia Palma.

“No soy amiga de Katia Palma y no me interesa ser amiga de Katia Palma”, señaló molesta, en enero de 2023. Sin embargo, detrás de cámaras, afirmó que sus declaraciones formaban parte del “show” del momento y que no tiene problemas en ver a su excompañera de ‘Yo Soy’ en los pasillos de América TV.

Justamente eso sucedió en marzo de 2023, cuando Katia Palma, Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola se presentaron en el set de ‘Esto es Guerra’ para promocionar la puesta en escena ‘Las monjas de Pataclaun’. Johanna San Miguel le dio la bienvenida a la cómica y hasta se abrazaron frente a cámaras.

Johanna San Miguel y Katia Palma se saludaron sin problemas en el set de 'EEG'. (América TV)

Poco después, la exjurado de ‘Yo Soy’ estuvo en el set de ‘Mande Quien Mande’ y, al igual que en otras oportunidades, evitó responder si está peleada con Johanna San Miguel. Luego de su participación en el programa, las cámaras de ‘América Espectáculos’ le insistieron sobre el tema. “Katia no ha venido, gracias. Voy a buscarla y le preguntaré”, fue lo único que dijo en el papel de ‘Sor Rento’.

¿Qué pasó entre Johanna San Miguel y Katia Palma?

El misterio fue resuelto. Tras varios rumores de una supuesta enemistad, Johanna San Miguel reveló que sí está peleada con Katia Palma y que no la “soporta” ni la “aguanta”. Según le dijo a los tiktokers de ‘Hoy es Domingay’, su relación se volvió tensa cuando trabajaron juntas en ‘Yo Soy’.

“Sí fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando estuve en Latina TV. Yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien. Yo no me sentí cómoda, no me sentí bien. Creo que cuando una persona llega a un lugar, hay que darle un espacio para que se sienta bien. En su caso no fue así. Maricarmen sí, Christian sí, los demás sí, pero ella no. Sintió como una cierta competencia que no existía”, señaló.

Johanna San Miguel y Katia Palma juntas en ‘Yo Soy’. En pantalla, mostraban buena química, pero nadie sabía que no se llevaban bien detrás de cámaras. (Latina TV)

Hasta ahora, la conductora de ‘Esto es Guerra’ no entiende por qué Katia Palma la vio como “rival” en ‘Yo Soy’, ya que, si bien es cierto ambas practican el claun, Johanna tenía una actitud seria en el concurso de imitación. “No sé (si tembló por mi presencia). Yo puedo parecer muy divertida en TV, pero en ese formato yo era seria y sacaba mi lado actriz. No se portó chévere y ella lo sabe”, sentenció.

Hasta la momento, Katia Palma no se ha pronunciado sobre el tema.