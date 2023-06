Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá informes de calificación contra César Hinostroza por caso Cuellos Blancos

César Hinostroza estaría en Bruselas de acuerdo con lo que afirmó el exministro Rubén Vargas. Foto: Andina

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) debatirá la tarde de este martes los informes de calificación que se tienen contra el exjuez César Hinostroza Pariachi, quien es señalado de liderar la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

La sesión será liderada por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), titular de la SAC, quien evaluará las recomendaciones que el equipo de trabajo de su grupo han remitido tras recibir las denuncias de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y su sucesora Patricia Benavides contra Hinostroza Pariachi.

En su escrito, Ávalos le imputó al exmagistrado que había cometido los presuntos delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, correspondientes a los artículos 398 y 400 del Código Penal.

Por su parte, Benavides le atribuye a Hinostroza que cometió presunto cohecho pasivo específico.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está presidida por la legisladora Lady Camones.(FOTO: Congreso)

Recompensa

Días atrás, el Ministerio del Interior informó que el exjuez César Hinostroza había sido incluido en el programa de recompensas de los más buscados por la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de sus redes institucionales señalaron que se otorgará la suma de 150 mil soles a quien ofrezca información que ayude a la ubicación y la captura del exmagistrado que está prófugo.

Hinostroza es señalado de tener influencia en el Poder Judicial y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que antes se encargaba de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.

Otros involucrados son el exjuez Walter Ríos, quien cumple prisión en el penal de Ancón, y los exintegrantes del CNM, Iván Noguera, Guido Aguila, Julio Gutiérrez, Herbert Marcelo, Orlando Velásquez.

Afiche de recompensa por el exjuez César Hinostroza Pariachi.

La corrupción judicial se destapó con la difusión de una serie de audios en el portal IDL Reporteros en junio del 2018. Ante la gravedad de las conversaciones, Hinostroza decidió fugar a España, donde buscó por todos los medios evitar su regreso al país.

Sin embargo, el exjuez no tuvo éxito porque se dictó una orden de requisitoria en su contra, así como 36 meses de prisión preventiva que fue declarado fundado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Adicionalmente, el Poder Judicial presentó tres pedidos de extradicción a las autoridades españolas por Hinostroza Pariachi porque habría cometido los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho pasivo específico.

Dos de las solicitudes recayeron en el Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional – Madrid, en España.

El Minjus pidió la extradicción inmediata del exjuez supremo César Hinostroza. Foto: Andina

Luego de conocer que la justicia española decidió su arresto para que sea extraditado, Hinostroza abandonó el país con rumbo a Bélgica.

“Se nos comunica que César Hinostroza no ha firmado el cuaderno desde el 2 de junio. No está cumpliendo con las reglas que se le impuso. Nosotros tomamos conocimiento ayer, por lo que presumimos que ya no está en suelo español”, señaló el procurador anticorrupción Javier Pacheco en una entrevista a RPP Noticias.

“Hinostroza debió ser detenido desde el 28 de junio. A nosotros nos ha llegado la notificación el día de ayer. Inmediatamente nos hemos puesto en conocimiento y se ha pedido un informe, lo que sí tenemos confirmación es que Hinostroza no está ubicado en el lugar donde debía estar. Se ha dado comunicación a Interpol, respecto a si lo encuentran en Bélgica o en otro lado no me consta”, agregó el funcionario.

Debido al escándalo, el Perú le solicitó a España que dicte una Orden Europea de Detención contra el exjuez de la Corte Suprema. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Desde ese momento, la Fiscalía alertó que el proceso de extradicción de Hinostroza se encuentra literalmente paralizada y sin avance alguno.