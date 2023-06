Policía Municipal: Detalles, pros y contras de un proyecto que busca apoyar la lucha contra la delincuencia

El regidor metropolitano, Renzo Reggiardo, defiende su proyecto para crear la Policía Municipal en la capital. | Andina

En Lima se registró entre enero y marzo de este año 125 robos al día, según cifras de la Policía Nacional del Perú. Frente a esta ola de delincuencia, el regidor metropolitano, Renzo Reggiardo, ha propuesto la creación de la Policía Municipal (PM), con el objetivo de que los agentes de la PNP se ocupen de la lucha contra la criminalidad y los policías municipales de temas como el tránsito de la capital.

“La Policía Municipal viene operando en capitales como Quito, Buenos Aires y Madrid. Considero que es fundamental crear una Policía Municipal que tenga la posibilidad de portar armas de fuego para proteger a la ciudadanía de esta insania delincuencial que estamos viviendo desde hace varios años. Y que esta fuerza de seguridad puede repeler o actuar en casos puntuales como los delitos menores o el tránsito”, explicó a Infobae Perú, el regidor de Renovación Popular.

Explicó que la propuesta pretende reemplazar la actividad del serenazgo debido a que hoy cumplen funciones en la seguridad ciudadana, pero con muchas limitaciones. Aunque no descartó la posibilidad de continuar con el trabajo de los serenos, pero para temas más preventivos y comunitarios.

“Sobre la base de los serenos se podría hacer la transferencia a una Policía Municipal o crear una unidad nueva porque es obvio que se debe empezar desde cero. Acá se tiene que capacitar y formar. Se estima que la primera promoción podría operar a los dos años de iniciar la capacitación, pero podríamos comenzar con una primera promoción de serenos”, aclaró.

Escuela para Policías Municipales

Renzo Reggiardo propone la creación de una escuela donde se capacite al nuevo personal de la Policía Municipal. Para ello, señaló que se podría hacer convenios con algunas universidades locales, con las fuerzas policiales y hasta con las Fuerzas Armadas para las prácticas de tiro y actividades físicas.

“Hay una institución privada de seguridad ciudadana , esta podría firmar un convenio con la Municipalidad de Lima para comenzar con la capacitación. No solo (se puede hacer convenios) con esta universidad, que no diré el nombre, también se podría hacer convenios con otras instituciones que también tengan experiencia en la materia y estructura necesaria para poder llevar a cabo las clases y preparación adecuada. Aquí no se está inventando nada. Esto está fundamentado en la experiencia que hemos recibido de la Policía Municipal de Madrid. Ellos vendrían a hacer una capacitación oficial, cerca de 10 agentes y capacitarían a 30 oficiales peruanos que ya hemos estado reclutando para que reciban esta formación y empezar a hacer el trabajo con centros de formación. Todo está en proyecto”, indicó.

El regidor defendió la viabilidad de su proyecto y negó que exista alguna afectación a la Constitución. “Eso está completamente descartado”, dijo. Detalló que sí se tienen que hacer algunas modificaciones legales a la ley de la Policía Nacional. Indicó que el premier Alberto Otárola ha solicitado al Congreso de la República facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. “Sin ningún problema se podría incorporar la creación de la Policía Municipal”, añadió.

También explicó que se tendría que modificar la ley de utilización de armas para uso civil, donde habría que incluir un artículo para aclarar que la Policía Municipal puede usar armas letales de uso civil y no de guerra.

“Las únicas instituciones autorizadas para usar armas de guerra es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Que quede claro que la Policía Municipal es una fuerza civil”, manifestó

El regidor defendió la viabilidad de su proyectó y negó que exista alguna afectación a la constitución. “Eso está completamente descartado”, dijo renzo Reggiardo. | Andina

¿Cuál será la función de la Policía Municipal?

Reggiardo recordó que las facultades de la Policía Municipal sería administrar las vías, proteger la transitabilidad en las calles, imponer papeletas, apoyar al SAT, ejercer el arresto ciudadano de delitos menores. “Me sorprende que opinólogos digan que esto va en contra de la constitución o que esto sería una fuerza paralela. Creo que tendrían que tener un poco más conocimiento de la propuesta para tener una opinión más asesorada”, dijo.

Aclaró que valora el trabajo de la Policía Nacional, que no habrá duplicidad de funciones ni se pretende reducir la acción de la Policía Nacional debido a que ellos son efectivos en la lucha contra los delitos graves como la investigación criminal, narcotráfico y secuestros.

“El alcalde Rafael López Aliaga está de acuerdo con esta iniciativa. Él tiene una leve observación referida a la utilización de armas de fuego, que es razonable, pero doy fe y estoy convencido de que es viable la utilización de armas de fuego. Una Policía Municipal que no porte armas de fuego, podría ser lo mismo que un grupo de serenazgo... Siendo optimistas, podríamos tener el marco legal de la Policía Municipal dentro de dos o tres meses más”, anunció. Y aseguró que habló con los alcaldes de Santiago de Surco, Magdalena del Mar y otros alcaldes de Lima Sur y ellos están de acuerdo con el proyecto.

Exministro del Interior: “Me parece un despropósito”

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, advirtió que los constantes cambios en la PNP perjudican a la sociedad.

Ricardo Valdés, exministro del Interior, se mostró en contra de este proyecto debido a que el Perú es un estado unitario y, por lo tanto, tiene una serie de entidades e instituciones que responden constitucionalmente a dicha estructura de gobierno como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“En un estado unitario la responsabilidad del orden interno y la seguridad le corresponde al Ejecutivo en cualquiera de sus variantes y de sus niveles. Entonces, el que tiene que velar por ello, es la Policía Nacional Perú. En ese sentido, discrepo con Renzo Reggiardo, quien dice que no se debe modificar la constitución”, expresó para Infobae Perú.

Por eso, el exministro indicó que ve limitaciones en el mencionado proyecto desde el punto legal, normativo y práctico. Recordó que cuando se crea la Policía Nacional del Perú en 1988, se hizo porque era un inconveniente las rencillas que existían entre la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones del Perú y la Guardia Republicana. Con el objetivo de eliminar las zonas grises entre uno y otro, se unificaron los conceptos en una sola Policía.

La Policía Nacional del Perú es por el momento la única fuerza encargada del orden interno. | Andina

“Además, veo problemas prácticos. Me parece absurdo (crear la PM) existiendo la Policía Nacional y la posibilidad de que el Gobierno Provincial de Lima se apoye y coordine con ellos. Crear una policía en paralelo con todo lo que eso significa, no va a garantizar la disminución de la inseguridad. No lo hará porque empezarán desde cero”, explicó.

Funciones de la PNP

Valdés advirtió que la función de seguridad de la PNP implica control de territorio, pero también investigación criminal. Por eso, en la estructura policial y en las comisarias se encuentra los departamentos de investigación criminal. Adicionalmente, ven los problemas de orden público. La coordinación está a cargo de la Comandancia General de la Policía y tiene una organización piramidal donde hay jefaturas como el caso de la Región Lima.

“Si Reggiardo quiere manejar la criminalidad en Lima con una Policía Municipal, tendría que crear un espejo de la Policía Nacional del Perú y eso me parece un despropósito. Ahora el tema del tránsito no se crea con una policía a quien les voy a dar armas no letales y letales. No tengo nada en contra de que el tránsito pueda ser manejado por fiscales del municipio, porque estamos yendo hacia una tecnificación del tránsito, pero esto no reducirá la criminalidad. Creo que nos está vendiendo gato por liebre... Si él quiere crear una Policía Municipal a usanza de otros países que son estados federados, que tienen autonomía, está chocando con la estructura de la Constitución Peruana. Nosotros somos un estado unitario y necesitamos fuerzas unitarias”, sostuvo.

Recomienda la creación de C4 en Lima Metropolitana

El exministro del Interior recomienda la creación de Centro de videovigilancia, tipo C 4. | Andina

Ricardo Valdés aconsejó al alcalde Metropolitano de Lima, que es el responsable político de la seguridad, que genere un proceso de inversión pública para establecer los Centros de Comando, Control, Cómputo y Coordinación en toda la capital, denominado los C4 Inteligentes.

“Estos C4 hay en España, México, Francia, Uruguay y Ecuador. Se unifica todas las cámaras de videovigilancia, se ponen cámaras donde no hay para vigilar el territorio. Además, se crea un panel de control único y se distribuyen las fuerzas de intervención rápida sobre la base a una concentración estadística, es decir en zonas con mayores problemas de delitos. Esta interacción de las máquinas no tendría ningún sentido si no hay capacidad de respuesta. Esto supone integrar las fuerzas vehiculares de todos los distritos para trasladar al oficial al lugar de los hechos”, explicó.

Aseguró que la Policía Nacional, los Bomberos, la Fiscalía y el Poder Judicial deben trabajar en coordinación para, de esta manera, lograr el control de la criminalidad en el país.

Otras voces

El alcalde de Los Olivos asegura que los serenos necesitan capacitación para profesionalizar su actividad. | Andina

Por su lado, el presidente de la Asociación de Serenos del Perú, Armando Jara, también se mostró en contra del proyecto de una nueva Policía Municipal debido a que para apoyar a la PNP ya existe el grupo de Serenazgo, que lo que necesita es la aprobación del proyecto para el uso de las armas no letales, con el objetivo de que mejore su desempeño.

“La creación de la Policía Municipal es inviable porque es un experimento europeo que quieren tomar el regidor de la Municipalidad de Lima e implementarlo en el Perú, habiendo ya el serenazgo. Si la misma Policía se opone a que los serenos usen chaleco o gas pimienta menos querrán la creación de una Policía Municipal... (Para la lucha contra la criminalidad se necesita) voluntad política para poder contrarrestar el crimen. Además, el Ministerio Público, el Poder Judicial, deben interconectarse de una manera más eficaz”, aseguró.

Mientras, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Oliva, señaló como innecesario hacer una normativa nueva (para la creación de la Policía Municipal) cuando hay la ley del Servicio de Serenazgo Municipal, solo se debe hacer las modificaciones para profesionalizar al sereno municipal a través de una carrera pública con el objetivo de garantizar los procedimientos adecuados cuando están en las calles y el uso correcto de las armas no letales.

“Considero que las armas no letales deben ser usados porque el sereno está indefenso. Esto es para el uso de la legítima defensa, frente una situación donde está en riesgo la vida del sereno en una interacción. También estoy de acuerdo con el uso de las armas letales solo en caso exclusivo ante el riesgo inminente de la vida de un sereno”, complementó.

