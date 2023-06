Ale Venturo continuó con Rodrigo Cuba tras ampay en Piura por presión de su familia, reveló Génesis Tapia

Ale Venturo no terminó con Rodrigo Cuba tras ampay en Piura por presión de su familia. TikTok.

Génesis Tapia estuvo como invitada en el set de ‘Mande quien mande’ el pasado 6 de junio y dejó a más de uno sorprendido al revelar que Ale Venturo se comunicó con ella. La exchica reality contó que la rubia le escribió a su chat personal para hablar de los detalles de su separación con Rodrigo Cuba y pedirle algunos consejos legales.

Te puede interesar: Natalie Vértiz le muestra su apoyo a Ale Venturo mientras difunden ampay de Rodrigo Cuba

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las confesiones que la dueña de ‘La Nevera Fit’ le hizo a la futura abogada con respecto a su romance con el pelotero. Génesis Tapia señaló que la empresaria le expresó su fastidio por ser tildada como la culpable de lo que está viviendo por haberse metido con un hombre que recién había terminado un matrimonio.

“Me mencionaba que ella creía que no era justo que se le culpara de ciertas situaciones”, dijo en referencia a las críticas que recibe Ale Venturo en redes sociales.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba.

Asimismo, hablaron del ampay de Rodrigo Cuba en Piura, cuando el futbolista fue captado bailando muy de cerca y en situaciones comprometedoras con una joven. “Nunca se corroboró una infidelidad, pero Alexandra Venturo me corroboró que hubo una infidelidad”, reveló Tapia.

Te puede interesar: Ampay a Rodrigo Cuba: el ‘Gato’ es captado junto a Gianella Rázuri luego de terminar su relación con Ale Venturo

Finalmente, indicó que Ale Venturo no se separó del popular ‘Gato’ Cuba por insistencia de los padres del pelotero. “También me confirmó que no se fue de la relación por presión de su familia, por parte del padre y la madre de Rodrigo Cuba”.

Recordemos que, Rodrigo González ya había contado que Ysmena Piedra habría impedido que la empresaria se pelee con su hijo y lo perdone tras su escandaloso ampay. En aquel entonces ni Ale Venturo ni Rodrigo Cuba confirmaron o negaron la versión del popular ‘Peluchín’, pero según Génesis Tapia, todo habría sido cierto.

Ale Venturo no terminó con Rodrigo Cuba por presión. (Instagram)

Ale Venturo le teme al papá de Rodrigo Cuba

Ale Venturo decidió romper su silenció con ‘Amor y Fuego’ y contó detalles que nadie conoce de cómo viene llevando esta separación. En los audios que se han difundido en el magazine de Willax TV, la empresaria cuenta que la familia de su expareja podría tomar represalias en su contra.

Te puede interesar: Gianella Rázuri negó tener una relación con Rodrigo Cuba y agregó que no la tendría más adelante

En otro momento, se oye la voz de su expareja Daniel León, quien le consulta por qué le teme a Rodrigo Cuba. De inmediato, Ale confiesa que tiene miedo por el padre del futbolista y recalca que ella estuvo junto a él en su peor momento. “Le tengo terror a esa familia por el papá. Yo lo idealicé bastante sí. Yo estuve en el peor momento de su vida”, mencionó.

Por otro lado, sorprendió al revelar que ahora la familia de Rodrigo Cuba está tratando de ponerla en contra de Melissa Paredes, expareja del deportista. Por ello, ha quedado muy sorprendida por todo lo que ve después de casi formar una familia con él.

“Lo que está haciendo ahorita es ponerme en contra de Melissa y ponerlo en contra mío. Uno nunca sabe a donde se mete de verdad”, se oye en el audio.

Ale Venturo y sus confesiones sobre el fin de su relación con Rodrigo Cuba. | Amor y Fuego.

Natalie Vértiz aconseja no entrar en peleas mediáticas

La mejor amiga de Ale Venturo, Natalie Vértiz, manifestó que le aconsejó no entrar en una pelea mediática con Rodrigo Cuba. “Yo trato de no meterme mucho en el tema de dos personas. Por ejemplo, una pareja se pelea, le cuentas a tu amiga, luego se amistan y uno se queda con un sinsabor… La verdad, el fin de la relación sí me sorprendió y lo único que puedo hacer es apoyarla en este difícil momento. Es triste”, señaló.

Además le recomendó que “por el bien de las bebés, y de las hijas que tienen juntos, que esto quede acá, que se maneje de manera privada. Ella no es una persona pública. Estuvo con Rodrigo Cuba, pero ella es una emprendedora. Este tema me pone nerviosa, no sé qué pasará más adelante, pero no veamos esto como las relaciones pasadas de Rodrigo, que fue todo mediático”