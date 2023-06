¿Igualdad real o igualdad legal?

El taller busca disminuir la brecha de género en ciberseguridad (picjumbo.com de Pexels)

“El progreso hacia un trato igualitario para las mujeres ha caído al ritmo más bajo en los últimos 20 años”, así afirma el informe “La mujer, la empresa y el derecho 2023″ del Banco Mundial, quien lleva monitoreando el progreso de la igualdad de género desde 1970, examinando las decisiones económicas que toman las mujeres a lo largo de su vida laboral mediante el estudio y análisis de 53 años de reformas hacia la igualdad de las mujeres ante la ley. En su novena edición, el estudio mide las restricciones para que las mujeres sean vistas en equidad por los marcos legislativos de 190 países.

Te puede interesar: Justicia para Panchito: la lucha de una joven por un perro rescatado que fue atropellado

A pesar de que las mujeres siguen teniendo solo tres cuartas partes de los derechos que disfrutan los hombres, son ya más de 2,000 reformas en el mundo que han producido un avance que sitúa hoy día a 14 países en la total paridad legal de género. Se resisten algunas dimensiones como la libertad de movimiento, los derechos de propiedad y sucesión, la igualdad de remuneración y regulación de licencias de maternidad, pero con notables avances en las leyes vinculadas al derecho al trabajo y contra el acoso, la violencia y la discriminación de género. Aun así, si todas las economías reforman por igual en todos los indicadores al ritmo observado en el último año, harán falta otros 50 años más para llegar a la paridad legal global.

Por grupos, vemos que el puntaje promedio de los países de la OCDE es de 95.3 sobre los 100 puntos de la igualdad ante la ley, Latinoamérica se sitúa, con 80.9 puntos, en tercera posición regional, detrás de Europa y Asia Central, pero por delante de África, resto de Asia y Oriente Medio, siendo el Perú el mejor situado de la región, con unos loables 95 puntos, lejos de los 80 de Chile.

Te puede interesar: Igualdad de oportunidades para el acceso a viviendas

Este análisis supone una herramienta valiosa para entender la dimensión de las barreras jurídicas que enfrentan las mujeres, pues derribarlas se asocia con oportunidades económicas, autonomía para trabajar y estudiar sin limitaciones, mayor participación en espacios económicos, políticos y sociales y, por ende, un mayor desarrollo económico de las naciones. Sin embargo, y ya que- a pesar de los últimos despropósitos del Congreso - somos alumnos destacados en desarrollar un marco legal que mira con igualdad a las mujeres, ¿por qué sentimos que nos falta tanto para poder ser consideradas ciudadanas de primera? Queda otro análisis más profundo: ¿la igualdad ante la ley nos dará la libertad de trazar nuestro camino en igualdad de condiciones? Si no es así, que no lo es, entonces debemos preguntarnos si la cultura de incumplimiento, informalidad y viveza que tanto nos perjudica como sociedad, juega un papel aún más nocivo contra nosotras las mujeres. Protejamos contra los legisladores anti-derechos de las mujeres nuestro marco jurídico actual, pero no perdamos de vista la igualdad en el mundo real, aquella que hace efectiva la ley desde el Estado, que enseña la importancia de su cumplimiento desde las escuelas, y que da ejemplo de su respeto desde los hogares.

Diferencias entre hombre y mujer a nivel laboral