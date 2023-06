Anthony Aranda afirma que no perdonaría una infidelidad de Melissa Paredes: “Hay que ser sinceros”

Anthony Aranda afirma que no perdonaría una infidelidad de Melissa Paredes | América TV

Anthony Aranda mantiene una sólida relación con Melissa Paredes, pese a que el inicio de su amor se dio de forma tormentosa cuando la exconductora de ‘América Hoy’ fue acusada de haberle sido infiel a su exesposo Rodrigo Cuba.

Unas imágenes del programa ‘Magaly TV La Firme’ retumbaron la farándula peruana donde se vio a la modelo besando al bailarín dentro de su auto a minutos de ingresar a un gimnasio. Después de unos meses de este suceso que se dio en el 2021, Aranda y Paredes oficializaron su romance y hasta ahora siguen juntos.

Sin embargo, el 6 de abril de este año, la pareja se comprometió en matrimonio en Disney. El experto en baile decidió arrodillarse ante su amada y pedirle que sea su esposa al pie del castillo de este popular centro de diversiones. Desde entonces, han afirmado que están muy contentos con el futuro matrimonio.

Pero, recientemente, Rodrigo Cuba y Ale Venturo han abordado las portadas por su separación y Anthony Aranda junto a Melissa Paredes se han lucido muy cerca de la dueña de ‘La Nevera Fit’, pese a que no tenían una relación tan cercana.

Anthony Aranda no perdonaría infidelidad a Melissa Paredes.

Ante ello, mucho se ha hablado de las posibles razones del fin de esta relación, siendo una de ellas la infidelidad. En medio de estos rumores, Anthony Aranda fue consultado por las cámaras de ‘Mande quien Mande’ sobre si estaría dispuesto a perdonar una infidelidad por parte de su pareja.

Completamente seguro, afirmó que no dejaría pasar una situación como esa y que con su pareja tienen claro que no podrían seguir juntos, de vivir una situación así. Incluso, confesó que preferirían ser sinceros.

“En mi caso con Meli lo tenemos claro. Ninguno de los dos perdonaría una infidelidad. El día que no nos sintamos cómodos, ser sinceros y seguir adelante”, mencionó al inicio.

Tras ello, evitó referirse a la situación que viven Ale Venturo y Rodrigo Cuba; sin embargo, dejó entrever que lo que decía Melissa anteriormente de su pareja podía ser verdad. “El tiempo tiene da la razón, saquen sus propias conclusiones. El tiempo es sabio”, señaló.

Melissa Paredes y Anthony Aranda siguen juntos.

Habló de los preparativos de su matrimonio

En otro momento, Anthony Aranda se animó a dar detalles de lo que sería su matrimonio con Melissa Paredes. Aunque la pareja tiene casi dos meses de haberse comprometido, parecen ya ir planificando cómo sería este día especial.

Uno de los detalles que ambos coinciden es que les gustaría dar el sí en la playa. Cabe señalar que la exconductora de televisión se casó con Rodrigo Cuba en la misma locación que ahora le gustaría volver a tener.

“A los dos nos encantaría que sea en la playa, es más, va a ser en la playa”, mencionó bastante ilusionado el experto en baile

Anthony Aranda se refirió a su compromiso con Melissa Paredes. (Instagram/@anthonyarandab)

Por otro lado, señaló que está muy seguro de su compromiso con la exchica reality, pues de no haber sido así no se animaba a dar el anillo. “Yo no le hubiese dado ese anillo si tuviese alguna duda. Nos llevamos muy bien, los dos somos renegones. Es muy noble, muy linda”, finalizó.