Christian Domínguez se arrepiente de su matrimonio con Tania Ríos: “Fue una tontería, uno de mis peores errores”

Christian Domínguez se arrepiente de su matrimonio con Tania Ríos | YouTube

Christian Domínguez mantiene una sólida relación de más de tres años junto a Pamela Franco, cantante y madre de su última hija. La pareja ha estado en el ojo de la tormenta porque se espera que pronto puedan contraer matrimonio debido al largo tiempo de relación que tienen; sin embargo, en más de una ocasión el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ ha mencionado que su impedimento es el matrimonio que aún tenía con su expareja Tania Ríos.

En febrero del 2002, Christian Domínguez y Tania Ríos contrajeron matrimonio cuando él tenía 18 años y ella 17, pero su amor no prosperó y a los 3 años de estar juntos decidieron separarse. Fue en esa época que la expareja del cantante se fue a radicar a los Estados Unidos y desde allí fue un largo proceso el llegar al divorcio.

Recientemente, el cantante de cumbia se presentó en el programa de YouTube de Edson Dávila llamado ‘Edson Pa’ que más’ donde fue consultado por diversos temas. Entre tanto, el conductor del espacio digital le consultó sobre su fallido matrimonio.

Christian Domínguez ya se divorció de Tanía Ríos. (Captura)

Directo y sin titubear, el popular Giselo le preguntó si se arrepentía de haber tomado la decisión de casarse tan joven. Christian Domínguez no pudo negar la situación y afirmó que fue una mala decisión el haber contraído matrimonio siendo teniendo apenas 18 años.

“Sí, claro (me arrepiento). Sí, fue una tontería, fue una decisión inmadura. No sabría decir (que me arrastró). Todo el mundo te puede decir cásate, pero tú tienes que decir que hacer, pero tenía 18 años tontamente creí que ya tenía las cosas resueltas y que podía hacerme cargo de algo así”, confesó al inicio.

Tras ello, señaló que el hecho de haber quemado algunas etapas de su vida lo llevó a tomar esta decisión, pues pensaba que ya era momento de formar una familia. “Yo perdí la adolescencia y todas esas cosas sentía que no tenía 18 que tenía 30 años, que esas cosas ya no eran para mí, que yo ya tenía que estar en familia. Fue uno de los peores errores de mi vida”, agregó.

Finalmente, recalcó que luego de más de 20 años del proceso, está oficialmente divorciado, pero solo está a la espera de recibir su DNI en el que figure su nuevo estado civil. “Ya está todo finiquitado. Falta que me entreguen mi DNI”, comentó.

Christian Domínguez se arrepiente de haberse casado con Tania Ríos.

Todavía no planea casarse con Pamela Franco

Anteriormente, en ‘América Hoy’, Christian Domínguez ha sido consultado sobre sus planes para casarse con Pamela Franco. El artista ha mencionado que aún no lo tienen pensado hacer porque cuentan con otras metas que les gustaría cumplir como pareja y familia.

“No lo sabemos todavía (cuando nos casaremos), sería lo ideal, pero no sé cómo avancemos en el tiempo. Tenemos planes de adquirir algo como familia y después de eso encaminarnos (para la boda)”, relató el cantante de cumbia.

Christian Domínguez y Pamela Franco planean casarse y transmitirlo en televisión. (Instagram)

Sin embargo, no descartaba que en el 2024 pueda hacerse este sueño realidad. Además, afirma que un matrimonio requiere de un gasto muy fuerte para una pareja, por todo lo que implica la celebración, por esa razón no descartó poder trabajar con canje, ya que él y Pamela son personas públicas. Incluso, señaló que tengan o no esta ayuda es bastante seguro que todos los medios buscarán la forma de criticar lo que harían en esa fecha.

“(Puede ser el próximo año) porque estamos trabajando para conseguir lo que necesitamos este año. Además, la boda es un tema de gasto fuerte, es una inversión. Ojalá (el canje) sea el 100% porque con canje o sin canje, igual van a criticar”, agregó.