Christian Domínguez confirmó que está divorciado, pero no anuncia boda con Pamela Franco: “No lo sabemos todavía”

Christian Domínguez no planea casarse con Pamela Franco.

Christian Domínguez tiene una sólida relación con Pamela Franco, cantante con quien además tiene una hija de dos años y ha formado una familia. Sin embargo, la pregunta que siempre estaba en el tintero era sobre la fecha de boda entre la pareja.

Ante ello, el cantante ha mencionado en más de una ocasión que no podía casarse debido a que no se encontraba oficialmente divorciado de su expareja Tania Ríos. Sin embargo, un informe de Magaly Medina de enero de este año, detalló que el artista no había iniciado el proceso de divorcio y que solo estaba poniendo pretextos para no casarse.

Frente a ello, Christian Domínguez se defendió en su programa América Hoy y aseguró que ya había una decisión del juez, pero que debido a que su expareja vive en el extranjero el proceso se ha hecho más largo.

“Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado (...) Cada exhorto (documento) demora meses porque es Estados Unidos, regresa, vuelven a mandar otro, regresa... vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, nada más”, dijo.

Christian Domínguez revela si está divorciado o no con Tania Ríos. (América Hoy)

Sin embargo, este lunes 15 de mayo, el artista reveló que ya está oficialmente divorciado y que el proceso ha concluido satisfactoriamente. Incluso, detalló que tenía solo un documento faltante que ya fue revisado por lo que puede tener un nuevo DNI con su reciente estado civil.

“(Mi divorcio) Ya está concluido. Solo faltaba un documento que ya lo revisaron en Fiscalía, pero más que todo era por un tema del documento que me tenían que dar para sacar mi nuevo documento de identidad”, comentó en conversación con Trome.

Aún no planea matrimonio con Pamela Franco

En otro momento, fue consultado sobre los planes de matrimonio que tendría con su actual pareja, pues en más de una oportunidad mencionó que no se casaba porque no estaba divorciado y este era el impedimento. Ya con la oficialización de su separación, se esperaba que confirmara la noticia, sin embargo aseguró que por el momento no está en sus planes.

“No lo sabemos todavía (cuando nos casaremos), sería lo ideal, pero no sé cómo avancemos en el tiempo. Tenemos planes de adquirir algo como familia y después de eso encaminarnos (para la boda)”, relató el cantante.

Christian Domínguez y Pamela Franco planean casarse y transmitirlo en televisión. (Instagram)

Pese a ello, no descartó que su matrimonio pueda darse en el 2024, después de cumplir sus metas durante este año. Además, recalcó que es un gasto importante e incluso no descartó que pueda tener canje porque no le importa si hay críticas.

“(Puede ser el próximo año) porque estamos trabajando para conseguir lo que necesitamos este año. Además, la boda es un tema de gasto fuerte, es una inversión. Ojalá (el canje) sea el 100% porque con canje o sin canje, igual van a criticar”, agregó.

Pese a que los planes de matrimonio no se han descartado y solo espera que el tiempo ponga todo en su lugar, lo que sí negó es que pueda pronto un segundo hijo con Pamela Franco. Según comentó, le importa mucho el crecimiento de su pareja, pero considera que tener un hijo es una gran responsabilidad.

“Todavía no (queremos un segundo hijo). Eso va a depender mucho de Pamela porque está avanzando con su trabajo, está creciendo más artísticamente y significaría esperar un poco para que se siga consolidando. El salir embarazada y dar a luz es sencillo, pero la crianza es lo más importante y con todo lo que incluye”, sentenció el cantante.