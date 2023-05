Fanáticos de Juan Luis Guerra reportaron problemas en el sonido de su concierto en el Estadio San Marcos. TikTok.

Los seguidores peruanos de Juan Luis Guerra reportaron desperfectos en el sonido del concierto del cantante dominicano que realizó en la noche del jueves 25 de mayo en el Estadio San Marcos.

Te puede interesar: Recomendaciones, rutas de acceso y horarios para el concierto de Juan Luis Guerra en Lima

De acuerdo a varios videos en TikTok, el show fue interrumpido en dos ocasiones por fallas en el sonido. Usuarios de esta red social señalaron que uno de los perfectos ocurrió cuando el intérprete internacional estaba cantando su tema ‘Bachata Rosa’.

Incluso la modelo Alexandra Méndez conocida como ‘La Chama’ que estuvo presente en el concierto, grabó el preciso momento en que el artista se queda sin sonido y no se puede escuchar nada, esto ocurrió dos veces en el mismo tema perjudicando el performance del artista.

Te puede interesar: Gloria Trevi tuvo emotivo encuentro con niña peruana: artista le dio un regalo y cantó con ella

“Super tiste porque el artista es increíble, pasó dos veces y el concierto estaba increíble”, comentó en la descripción del video que publico en su red social la modelo.

Alexandra Méndez conocida como ‘La Chama’ grabo fallas en el sonido del concierto de Juan Luis Guerra en Lima. Tiktok.

Sin embargo, muchos de los fans resaltaron de que Juan Luis Guerra en ningún momento se incomodó y continuó con su concierto y deleitó con sus mejores temas a todos sus seguidores que lo esperaban desde el 2022, cuando fue suspendido su segunda presentación debido al cierre del Arena Perú.

Juan Luis Guerra explicó las fallas técnicas

El cantante Juan Luis Guerra se tomó unos segundos para explicar que es lo que estaba ocurriendo en su concierto que forma parte de su gira internacional ‘Entre mar y Palmeras’ en el Estadio San Marcos. Indicó al público que estaba bailando y deleitándose con sus temas, que se trataba de fallas técnicas en la fibra óptica.

Te puede interesar: Ke Personajes, la banda viral que arrasó en la preventa para su concierto en Lima

“Primero quiero pedir disculpas. Nos dice el técnico que es un cable de fibra óptica que se ha dañado dos veces. Pero encima de eso es que tenemos el público más hermoso”, comentó el cantante luego de las fallas técnicas.

Juan Luis Guerra explicó las fallas técnicas en su concierto en el Estadio San Marcos. TikTok.

Usuarios criticaron la producción y lo compararon con Reggaetón Lima Festival

Muchos cibernautas que estuvieron en el evento han compartido diversos videos que evidencian las fallas en el sonido del concierto de Juan Luis Guerra y lamentaron que el artista haya tenido que pasar por esta falta de organización de la promotora.

“Gracias a Dios que es un tremendo artista y no se fue, qué pena esa producción. Juan Luis Guerra estuvo espectacular”, “No puede fallar el sonido”, “Que pena que pase esto con un grande, total falta de respeto, han buscado lo barato para no perder por las entradas que tenían que devolver. Me siento estafada”, escribieron otras.

“Fansandmusica es la desastrosa productora responsable de todas las fallas presentadas el día de hoy, una total falta de respeto a un artista tan grande como él. No contraten más a esta terrible productora”, “Hubo fallas importantes de sonido, ningún artista se merece eso”, escribieron.

Comentarios al concierto de Juan Luis Guerra. Instagram

Comentario al concierto de Juan Luis Guerra. Instagram

Otros compararon las fallas técnicas en el audio con lo que ocurrió el sábado 20 de mayo en el Reggaetón Lima Festival que se realizó en el recinto sanmarquino, donde también ocurrieron fallas en el sonido perjudicando la presentación de los cantantes como Lunay se mostró fastidiado con estas fallas.

“Un grande. Por favor, la producción debe de tener un mínimo de respeto, no entiendo por qué no aprenden de lo sucedido el sábado, juan Luis no merecía esto. Pero con su actitud demuestra que es gran artista, porque otro se retiraba”, comentaron.

Comentario al concierto de Juan Luis Guerra. Instagram

Inclusive debido a las diversas faltas, el público se llenó de ira y comenzó a pifiar y abuchear a Michelle Soifer quien se presentó en dicho concierto. La cantante peruana de música urbana fue víctima de la molestia de los asistentes que estaban furiosos de no ver a sus artistas y no escuchar bien a sus estrellas de reggaetón.