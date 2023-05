Indecopi abrió investigación contra organizadora del ‘Reggaeton Lima Festival’: productora aceptó fallas y pidió disculpas

Quejas por fallas técnicas en el Reggaeton Lima Festival | TikTok

Después que cientos de usuarios se quejaran de la mala organización del ‘Reggaeton Lima Festival’ realizado el pasado sábado 20 de abril, el Indecopi se pronunció a través de un comunicado de prensa. La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor anunció que abrirá investigación contra la productora del evento.

Asistentes alertaron que hubo fallas técnicas, ausencia de algunos artistas anunciados, entre otros inconvenientes durante la actividad realizada el fin de semana. A través de las redes sociales, los usuarios hicieron sus respectivos reclamos, logrando ser tendencia en Twitter.

Ante ello, el Indecopi inició una investigación contra Lifemusic Entertainment, organizadora del concierto ‘Reggaeton Lima Festival’ para comprobar si cumplió con lo ofrecido a los asistentes.

La institución indicó que los organizadores de eventos deben cumplir con las expectativas del consumidor según lo que se les informó previamente a través de la publicidad o sus canales de comunicación, como la hora de inicio del evento, artistas que se presentarán, que se respeten las ubicaciones y zonas, que garanticen la seguridad de los asistentes, entre otros aspectos.

Productora del ‘Reggaeton Lima Festival’ podría ser multada

De comprobarse alguna infracción, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N°3 del Indecopi evaluará el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra Lifemusic Entertainment que podría concluir con multas de hasta 450 UIT (S/ 2,227,500), de acuerdo lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Asimismo, pudo disposición de los ciudadanos sus canales de atención, en caso deseen realizar consultas o interponer un reclamo o denuncia:

- Servicio gratuito “Reclama Virtual”: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/

- Líneas telefónicas: 224 7777 (Lima), y el 0 800 4 4040 (regiones)

- Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe

Las disculpas de la productora del ‘Reggaeton Lima Festival’

A través de sus redes sociales, la realizadora del criticado evento se pronunció y pidió las disculpas del caso. Asimismo, explicó lo sucedido e hizo referencia a los artistas Lunay e Ivy Queen, quienes no pudieron realizar su presentación en el festival.

Lunay salió al escenario, pero terminó retirándose al percibir las fallas técnicas. Por su parte, Ivy Queen prefirió no salir, para no exponerse a los desperfectos que se venían suscitando.

El comunicado

Ante las diversas versiones y comentarios generados acerca de la segunda edición del Reggaeton Lima Festival, queremos comunicar que la presentación de los artistas Lunay e Ivy Queen no pudo llevarse a cabo debido a un percance técnico ajeno a nuestro maneo que se generó durante los primeros minutos del concierto de Lunay.

Se hizo todo el esfuerzo necesario para resolver el imprevisto técnico que lamentablemente fue circunstancial y no fue superado. Se optó por adelantar la programación de los artistas que aguardaban en backstage, teniendo en cuenta que su rider técnico era distinto y se manejaba desde otra consola de sonido.

En cuanto a Ivy Queen, su participación no se dio debido a que su staff consideró que después del percance ocurrido no existían las garantías suficientes para realizar su presentación. Lamentamos mucho todos estos hechos suscitados el día sábado y extendemos nuestras más sinceras disculpas al público que asistió al festival y a los artistas que no lograron realizar su participación al evento.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso por brindarles experiencias de entretenimiento que puedan disfrutar de principio a fin, por tanto, habilitaremos desde hoy, lunes 22 de mayo al viernes 26 de mayo, un link en la página del evento en Teleticket para que puedan realizar las solicitudes que consideren oportunas. Gracias pro habernos acompañado en esta segunda edición del festival, estamos seguros de que juntos podremos hacer posible que Reggaeton Lima Festival sea considerado en poco tiempo como uno de los festivales más importantes en la región.