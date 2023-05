Michelle Soifer cantó en Reggaetón Lima Festival: publicó la pifió y pidió que se retire

Pese a que lo anunció muy emocionada horas antes de iniciar el evento, el público no recibió la noticia de buena manera. Michelle Soifer recibió pifias este sábado 20 de mayo en el Reggaetón Lima Festival. A través de diferentes videos de TikTok, se puede ver que la cantante fue duramente criticada por los presentes, quienes ya venían esperando más de tres horas sin ningún cantante ni animador, así lo denunciaron a través de sus redes sociales.

El público que llegó al Estadio de San Marcos expresó su rechazo al ver a Michelle Soifer e indicaron que se sentían estafados, pues ellos fueron por artistas que al final nunca se presentaron.

“Como cuando te enteras que vas a cantar en el concierto de Arcángel, Ivy Queen, Wisin y Yandel...”, fue el anuncio de Michelle Soifer a través de su cuenta de Instagram, horas antes de empezar el Reggaetón Lima Festival.

Lo que nunca imaginó es la respuesta del público, quienes no solo la pifearon, sino que también le pidieron que se retire. “Más allá de eso, yo me sentiría estafadisima si me dicen que va IvyQueen y me llevan a Michelle Soifer”, indicó una usuaria.

Defienden a Michelle Soifer

No todo fue críticas para Michelle Soifer, los usuarios de las redes sociales salieron en su defensa, pues indicaron que era una falta de respeto tratar así a una persona por culpa de una mala organización del evento.

“Soy cero fan de Micheille Soifer pero lo que le hicieron ayer (sábado 20 de mayo) en el festival de reggaetón me parece malazo. Los errores en el sonido y ausencia de artistas es culpa de la organización, no de ella. Entonces en lugar de insultar deberían quejarse y que les devuelvan la plata”, indicó el influencer Ric La Torre.

“No me cae Michelle Soifer pero no era para que la boten de esa manera, no fue su culpa. Pero qué se puede esperar de gentuza que consume pura porqueria de música”, escribió otro usuario.

Usuarios de Twitter defienden a Michelle Soifer.

Reportan mala organización del evento

El Reggaetón Lima Festival 2023 se llevó a cabo este sábado 20 de mayo en el Estadio San Marcos. En medio de gran expectativa, los asistentes llegaron al recinto para ver Arcángel, Lunay, Wisin y Yandel, entre otros.

Michelle Soifer no estaba en la programación del Reggaetón Lima Festival.

Sin embargo, terminaron pasando un mal momento. A través de video s de TikTok, reportaron fallas técnicas con el audio, demora al iniciar el evento, sobreventa de entradas y más.

Incluso, los propios artistas también expresaron su malestar. El cantante Lunay se mostró fastidiado con estas fallas. “Dame un segundito, el sonido está fallando y yo no puedo entrar así para el show de Perú, no puedo, más respeto. Disculpa, Perú, vamos a arreglar esto”, señaló el artista, quien fue respaldado por el público.

Quejas por fallas técnicas en el Reggaeton Lima Festival | TikTok

Los presentes también señalaron que sobrepasaron el aforo y no estaban cómodos desde sus ubicaciones. Además, se llenaron de ira al ver que Ivy Queen no se presentó.

“Indecopi llevamos 2 horas esperando por un error de sonido en el Reggaeton Lima Festival y no se ha presentado ni Lunay ni Ivy Queen y no nos dan ninguna explicación. Deben devolvernos el dinero, es una estafa, ni si quiera dan explicaciones y nos tienen esperando... Adjunto evidencia que no hay nadie en el estrado y está a oscuras en este momento”, indicó una usuarios, quien no dudó en hacer un llamado a Indecopi.

Así como ella, muchos fueron los que reclamaron por la desorganización del evento de reaggeton.