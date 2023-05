Pro TV emite comunicado y pide disculpas por acto racista en ‘Esto es Guerra’: “No refleja nuestros valores”

Comunicado de Pro TV sobre comentario racista de Gino. (América TV)

La productora que realiza ‘Esto es Guerra’ emitió un comunicado este jueves 25 de mayo luego del bochornoso momento que protagonizó Gino Assereto al comparar a su compañero ‘Chevy’ con un primate. Los encargados del programa lamentaron los actos de discriminación que se suscitaron el último 23 de mayo durante el juego ‘Adivínalo’.

El comentario que lanzo el también cantante causó gran indignación en las redes sociales y en algunos programas de entretenimiento, donde lo criticaron fuertemente por llamar ‘mono’ al integrante de los combatientes. “Tú, tú. A ti te dicen... uh, uh, uh”, expresó el ‘Tiburón’ haciendo el sonido del animal, tratando de que ‘Chevy’ adivinara la palabra que estaba en la paleta.

Rápidamente, cientos de usuarios no dudaron en expresar su fastidio con las palabras de Gino Assereto y hasta pidieron sancionarlo. “Gino Assereto le dice mono a Chevy y todos lo toman a broma. No entendimos nada”, “¿Gino diciéndole mono a Chevy? Los conductores en vez de aclararlo maquillaron la situación”, “Deben sancionar a Gino por el calificativo tan feo que utilizó”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Incluso, el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para que tomen cartas en el asunto sobre este caso en específico. Ante la polémica que se originó en ‘Esto es Guerra’, la productora PRO TV se pronunció.

Gino Assereto enciende polémica por comparar a su compañero Chevy con un animal. Esto es Guerra / América TV

El comunicado de Pro TV

El comunicado de PRO TV se difundió en la última edición de ‘Mande quien mande’, que también pertenece a la misma productora. Los encargados del reality de América Televisión rechazaron cualquier acto de discriminación y pidieron disculpas públicas.

“En Producciones PRO TV respetamos y valoramos la riqueza de nuestra diversidad, razón por la cual lamentamos profundamente los hechos ocurridos en nuestro programa EEG el día 23 de mayo de 2023 dentro de la secuencia “Adivínalo” con uno de nuestros participantes”, se lee en las primeras líneas del texto.

“Ofrecemos nuestras sinceras disculpas a todo nuestro público televidente, pues dicho contenido no refleja nuestros principios y valores, y rechazamos cualquier acto de discriminación”, añadieron, para luego comprometerse a que no volverá a ocurrir lo mismo en las próximas ediciones.

“Nos comprometemos, hoy más que nunca, a velar por el respeto a la diversidad cultural y ofrecemos nuestro apoyo a las personas e instituciones que luchan contra la desigualdad, en favor de la inclusión”, sentenciaron.

Productora de Esto es Guerra pide disculpas por actos de discriminación. (Captura)

Gino Assereto se disculpó con ‘Chevy’

Luego del comunicado de PRO TV, Gino Assereto apareció en ‘Mande quien mande’ para pedirle disculpas a ‘Chevy’. El chico reality decidió salir al frente para asumir el error que cometió frente a cámaras y señaló que cuando se dio cuenta de lo que había dicho, se acercó a su compañero para disculparse de manera privada.

“Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde ‘Chevy’ y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido. No tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo. Soy de las personas que aprende de sus errores y de sus estupideces. Yo amo al mundo como es. Yo jamás voy a discriminar a nadie”, expresó.

Asimismo, Gino Assereto aseguró que respeta a todas las personas que son afrodescendientes y que ahora va a poner de su parte para que este tipo de comentarios no se vuelven a realizar en televisión nacional. El modelo también se dirigió a América Televisión y Pro Tv para disculparse.

“A ‘Chevy’ lo adoro, y respeto a todas las personas afrodescendientes. No tuve una mala intención. Pondré de mi parte para que no vuelva a suceder. Pido las disculpas a ‘Chevy’, a ProTv y a América Televisión”, sentenció.