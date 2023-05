Gino Assereto se disculpó con ‘Chevy’ por lanzar comentario racista en su contra: “Estoy arrepentido”

Gino Assereto pidió disculpas por comentario racista en 'EEG'. Mande Quien Mande / América TV

Gino Assereto se presentó en el programa ‘Mande quien mande’ para pedirle disculpas a su compañero ‘Chevy’, a quien comparó con un primate cuando se encontraban en plena competencia de ‘Esto es Guerra’. El comentario racista que realizó fue duramente criticado en las redes sociales, al punto de generar la intervención del Ministerio de Cultura.

En ese sentido, el integrante del reality de América Televisión decidió salir al frente para asumir el error que cometió frente a cámaras. Asimismo, señaló que cuando se dio cuenta de lo que había dicho, se acercó a su compañero para disculparse de manera privada.

“Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde ‘Chevy’ y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido”, señaló.

Gino Assereto ha sido acusado de racista en redes sociales. (América TV)

Asimismo, Gino Assereto prometió no volver a realizar este tipo de comentarios, pues ahora sabe la repercusión que puede tener, especialmente porque ‘Esto es Guerra’ es un programa dirigido a niños y adolescentes.

“No tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo. Soy de las personas que aprende de sus errores y de sus estupideces. Yo amo al mundo como es. Yo jamás voy a discriminar a nadie”, indicó.

Finalmente, el chico reality aseguró que respeta a todas las personas que son afrodescendientes y que ahora va a poner de su parte para que este tipo de comentarios no se vuelven a realizar en televisión nacional. Además, también se disculpó con América Televisión y Pro Tv.

Chevy es uno de los nuevos integrantes de 'EEG 2023'. (América TV)

“A ‘Chevy’ lo adoro, y respeto a todas las personas afrodescendientes. No tuve una mala intención. Pondré de mi parte para que no vuelva a suceder. Pido las disculpas a ‘Chevy’, a ProTv y a América Televisión”, añadió.

Pro Tv se pronuncia

La productora encargada de realizar ‘Esto es Guerra’ emitió un comunicado refiriéndose a los hechos de racismo que ocurrieron dentro del reality. Ellos lamentaron que Gino Assereto haya tenido este tipo de comentarios, pues no representa los valores que quiere emitir su empresa.

“En PRODUCCIONES PROTV respetamos y valoramos la riqueza de nuestra diversidad, razón por la cual lamentamos profundamente los hechos ocurridos en nuestro programa EEG el día 23 de mayo de 2023 dentro de la secuencia “Adivínalo” con uno de nuestros participantes”, indicó en un primer momento.

“Ofrecemos nuestras sinceras disculpas a todo nuestro público televidente, pues dicho contenido no refleja nuestros principios y valores, y rechazamos cualquier acto de discriminación”, añadió.

Asimismo, aseguraron que un suceso así no se repetirá, por lo que están comprometidos a apoyar a las instituciones del Estado que día a día luchan contra la desigualdad que hay dentro del Perú.

“Nos comprometemos, hoy más que nunca, a velar por el respeto a la diversidad cultural y ofrecemos nuestro apoyo a las personas e instituciones que luchan contra la desigualdad, en favor de la inclusión”, señaló.

Recordemos que el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para que tomen cartas en el asunto sobre este caso en específico.

Ministerio de Cultura se pronuncia por caso 'Esto es Guerra'. (Twitter)

Lo suspenden

‘Esto es Guerra’ decidió tomar las medidas correctivas del caso y anunció que Gino Assereto fue suspendido del programa. De momento no hay una fecha exacta para su regreso, solo se sabe que no aparecerá durante un tiempo en el programa.

“Como ustedes saben, PRO TV como empresa ha suspendido temporalmente a Gino dado los hechos ocurridos el día martes 23 de mayo en nuestra secuencia ‘Adivínalo’”, dijo Johanna San Miguel.