Lima 42K: revive la increíble llegada de los primeros lugares de la carrera más importante del Perú

La maratón se llevó a cabo en Miraflores, en el parque Kennedy, donde fue la partida de salida y llegada de la máxima distancia. (Difusión/Adidas)

Llegar a la meta fue el objetivo. La maratón fue la excusa perfecta para lograr metas que muchos no sabían que tenían. Una mujer cruzando con su hija en brazos la meta, una señora mayor de más de 60 años mientras que sus hijas la alientan, una joven con discapacidad que pensó que no podría volver a hacer deporte luego de la enfermedad que sufrió, un joven que llega a la meta mirando y señalando al cielo con un polo estampado con la foto de su madre dedicándole su triunfo. Las historias son miles al igual que las personas que estuvieron presentes.

Te puede interesar: Asistente de Municipal explotó por victoria de Alianza Lima: “Las polémicas siempre eran pitadas para el mismo club”

Cientos de peruanos y extranjeros, experimentaron qué significa competir junto a grandes deportistas y también fueron reconocidos como uno de ellos en la Maratón Cereales Ángel Lima 42K. Los amantes del ‘running’ disfrutaron de la decimotercera edición de esta carrera con una gran acogida del público.

Con más de 100 atletas de élite entre peruanos y extranjeros provenientes de Kenia, Etiopía, Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y con representantes nacionales importantes como Cristhian Pacheco, Gladys Tejeda, Sofia Mamani, Nelson Ito, Willy Canchanya, entre otros, se llevó a cabo esta fiesta deportiva que congregó a miles en Miraflores, exactamente en el Parque Kennedy, donde se dio la partida de salida y llegada.

Te puede interesar: ‘Paco’ Bazán aseguró que Alianza Lima necesita nuevo técnico: “No puede sufrir como ante Municipal y Vallejo”

Esta carrera también contó con paradeportistas reconocidos como Efrain Sotacuro, atleta Adidas, quien contó que se encontraba feliz por haber conseguido el primer triunfo del día en la prueba de 10K con un tiempo de 33 minutos con 44 segundos pese a ser su primera vez compitendo en esta distancia. “Esto ha sido una fiesta para todos y estoy feliz por haberlo logrado en una prueba rápida como esta, aunque esté enfocado en los 1500 metros y no haya estado totalmente preparado”, contó para Infobae Perú.

Asimismo, la maratón tuvo una participación mayor de 49% en la distancia de 10K, mientras que en 21K fue de 34% y 17% en la maratón de 42K, que necesita un mayor preparación para los deportistas que lo realizan por el esfuerzo que requiere.

Gladys Tejeda, Efrain Sotacuro y Christian Pacheco volvieron a correr la misma ruta que en los Panamericanos de Lima 2019. (Difusión/Adidas)

Resultados de las distancias de la Lima 10, 21 y 42k

Maratón 42K

Te puede interesar: Alianza Lima logró sensacional registro oficial que supera a clubes gigantes de Sudamérica

En la categoría masculina, se llevó el primer lugar en la maratón de 42 K, Eulalio Muñoz con un tiempo de 2 horas, 14 minutos, 41 segundos. En el segundo lugar, estuvo el atleta Luis Ostos quien logró llegar a la meta en 2 horas, 14 minutos, 56 segundos. El tercer puesto de la categoría fue Ferdinand Cereceda con 2 horas, 16 minutos y 10 segundos.

En la rama femenina de la competencia, Muliye Dekebo se llevó el primer puesto de la competencia de 42K con 2 horas, 29 minutos y 55 segundos. Zaida Ramos llegó en tercer puesto con 2 horas, 32 minutos y 7 segundos.

En el segundo lugar, se ubicó la atleta peruana Gladys Tejeda con 2 horas 31 minutos y 6 segundos, quien contó a Infobae Perú, que se sentía emocionada por revivir la misma ruta que hizo en Lima 2019. “Esta carrera la sumo a mi currículum como digo yo y creo que me sirve de aprendizaje, me hubiera gustado llegar en primer lugar como en los Panamericanos, pero estoy muy feliz por el apoyo de la gente ya que no ha sido fácil este año por la preparación bastante fuerte que he tenido en África lejos de mi familia”.

Carrera 21K

En la media maratón de 21K, Daniel Muindi obtuvo el primer puesto con 1 hora, 3 minutos y 11 segundos. En la segunda ubicación llegó Luis Masabanda con 1 hora, 3 minutos y 23 segundos.

Mientras que en el tercer lugar quedó Cristhian Pacheco con un tiempo 1 hora 3 minutos y 37 segundos. El atleta nacional, contó que su participación en esta carrera parte como preparación para sus próximas competencias. “Esta es una carrera más. Ahora estoy preparándome en media maratón, 10, 5000 metros, con el objetivo puesto en Santiago 2023, pero antes de eso también participaré en otra maratón en Estados Unidos que hará que llegue listo a los Panamericanos para lograr una medalla”, dijo para Infobae Perú.

Finalmente, En 21K, Luz Mery Rojas llegó en primer lugar con una marca de 1 hora, 10 minutos y 29 segundos. Le siguió Rocío Cantara con 1 hora 12 minutos 29 segundos. En tercer lugar quedó Angie Orjuela con 1 hora 12 minutos y 47 segundos.

Carrera 10K

La categoría de 10K tuvo como vencedor a José Luis Rojas con un tiempo de 29 minutos y 44 segundos, lo siguió en el segundo puesto Frank Luján con 30 minutos y 13 segundos, en la tercera ubicación llegó Antony Saez con 30 minutos y 55 segundos.