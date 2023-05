Tragedia en Cusco: bebé de dos meses y mujer fallecieron en choque de combi en Sicuani

Accidente de tránsito en Cusco. Foto: Andina

Una tragedia sucedió la mañana del 17 de mayo alrededor de las 6:00 a.m. cuando una camioneta se volcó en la carretera Sicuani-Chumbivilcas, en la región de Cusco. Lamentablemente, una niña de tan solo dos meses y una persona de 66 años fallecieron.

Te puede interesar: “Juguito para el Día del Padre”: se vuelca camión con cajas de cerveza en Moyobamba y vecinos “rescatan” botellas

En el accidente de tránsito también se reportó seis heridos. La combi que era conducida por Asmani Vidal Condori Condori de 44 años chocó con una vivienda. El vehículo de placa X6M-963 quedó destrozado.

La menor falleció en el lugar tras el fuerte impacto, pero Gerarda Ernestina Arias Vargas resultó herida y fue trasladada al Hospital Alfredo Callo Rodríguez, pero se confirmó su deceso a las pocas horas.

Te puede interesar: Trágico accidente en Piura cobra la vida de una mujer y su hija antes de terminar celebración por el Día de la Madre

Hasta el lugar llegaron la Policía Nacional del Perú y representantes de Segunda Fiscalía Provincial, quienes dispusieron que el levantamiento de los cadáveres esté a cargo la comisaría de Tinta.

Accidente de tránsito en Cusco Foto: Sicuani Noticias

Sin embargo, de acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor resultó ileso y fue detenido por manejar en estado de ebriedad, de acuerdo con el resultado de “examen cualitativo de dosaje etílico”.

Te puede interesar: Miraflores: colectivo que llevaba a dos adultos y un niño se volcó en la avenida Arequipa

Condori Condori no sería la primera vez que maneja en ese estado, debido a que ya tiene antecedentes por los presuntos delitos de peligro común. Además, será investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, al conocerse los fallecidos de esta falta accidente.

Heridos identificados

♦ Irene Mamani Soto (20)

♦ Yesica Espinoza Arias (33)

♦ Deisy Edith Paulo Condori (33)

♦ Bautista Mamani Aguilar (51)

♦ Celso Villanueva Chura (33)

♦ Julia Lope Quispe (54)

Accidente de tránsito en Cusco Foto: Sicuani Noticias

Accidente en Piura

Otro accidente se reportó en la región de Piura en plena celebración por el Día de la Madre, donde la progenitora y su pequeña fallecieron en la carretera de Sechura. El siniestro sucedió cuando se trasladaban en mototaxi junto a su familia, pero un vehículo se habría adelantado.

El padre manifestó que se dirigían a su casa luego de estar en la terapia de su otro hijo que utiliza equipos ortopédicos. Ambos fueron llevados al centro de salud, debido a que quedaron con heridas de gravedad.

Cifras de impacto

Cada año se registra accidentes, lo cual la Defensoría de Pueblo mostró su preocupación por las cifras que han ido en aumento. Solo un descenso se reportó en pandemia, debido a la inmovilización social que se ordenó en el territorio peruano.

En el 2022 se reportó 83 mil 881 casos, cifras paralelas al de 2019. Lima se encuentra como la región con más accidentes, le sigue La Libertad, Cusco y Arequipa, precisamente, ciudades que reciben a turistas.

En tanto, se conoció que la cifra de heridos aumentó en 53 mil 544 y 3 mil 312 fallecidas. De los cuales las principales causas son exceso de velocidad o responsabilidad del conductor. En muchas ocasiones, los deudos no encuentran justicia.

Uno de los más recordados casos es lo que sucedió en la avenida Javier Prado. En el 2019, Melisa González Gagliuffi atropelló a tres jóvenes, de los cuales dos fallecieron y uno quedó herido. Luego de varios años, la Corte Superior de Justicia dictó seis años en su contra, pero nunca cumplió su condena porque estuvo prófuga.

A pesar de que los deudos han pedido justicia y se halla determinado que manejó su vehículo a una velocidad no permitida, el Poder Judicial decidió otorgarle vigilancia electrónica. Sin embargo, la también abogada no cumpliría con todos los requisitos para este beneficio.

Su calidad de no habida no le ayudaba para obtener este otorgamiento, pero no se conoce cómo se llegó a esta decisión. Una justicia que desde hace cuatro años la familia de los jóvenes no pueden descansar.