Las indirectas de Rosa Fuentes a Paolo Hurtado durante su fiesta de cumpleaños: “Ya no tengo sponsor”

Las indirectas de Rosa Fuentes a Paolo Hurtado durante su fiesta de cumpleaños. América Hoy / América TV

Este martes 16 de mayo, Rosa Fuentes festejó su cumpleaños número 35 con una íntima reunión en un club limeño, a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Paolo Hurtado, de quien se está separando, fue el gran ausente de la tarde, por lo que la empresaria no dudó en mandarle un par de indirectas durante la celebración.

‘América Hoy’ difundió imágenes inéditas del almuerzo, el cual terminó siendo una fiesta para revelar el sexo del tercer hijo de Rosa Fuentes. Al inicio, la expareja del futbolista agradeció a sus invitados por asistir y dejó entrever que el ‘Caballito’ no aportó, económicamente, para el importante evento.

“Este almuercito es con mucho cariño de mi parte. Este año ya no tengo sponsor. Este año estoy yo sola. Son mis 35 y solamente me queda agradecer porque muchas de las personas que están acá me han acompañado en los momentos más difíciles de mi vida. Por eso quería compartir un año más porque el que viene es nuevo para mí y para mis hijos”, expresó al lado de sus pequeños.

Rosa Fuentes envió indirectas a su expareja Paolo Hurtado en medio de su proceso de divorcio. (América TV)

Rosa Fuentes continuó con las indirectas durante su discurso, en clara referencia a quien fue su pareja durante los últimos 14 años, Paolo Hurtado: “De todos los que estuvimos el año pasado, estamos los mismos menos uno. Y ese uno decidió no venir, decidió no estar aquí”.

Paolo Hurtado busca su perdón

Durante la fiesta de cumpleaños de Rosa Fuentes, la emprendedora fue sorprendida con mariachis y flores. Según los músicos, ellos fueron por parte de Paolo Hurtado. Trascendió luego que el futbolista le envió tulipanes y rosas a su expareja por el Día de la Madre. Al parecer, busca el perdón de la madre de sus hijos tras ser ampayado con Jossmery Toledo.

Rosa Fuentes fue sorprendida con flores y mariachis por su cumpleaños.

Sin embargo, Rosa Fuentes está más que decidida en disolver su matrimonio, por lo que no dará su brazo a torcer.

“No hay forma, por el momento no. No hay reconciliación, no creo. Así como estoy, estoy bien. Todo esto es un proceso, no creo que de la noche a la mañana o en un mes, esto (el sentimiento de amor) se vaya. Definitivamente, cuando hay una familia hay cosas que no se van a romper. Vamos a tener que seguir viendo, seguir frecuentándonos”, precisó.

Lamentó situación de ‘Cuto’ Guadalupe

En entrevista con ‘América Hoy’, Rosa Fuentes se refirió a la situación que atraviesa su amigo ‘Cuto’ Guadalupe. Al igual que ella, su relación amorosa se terminó luego que Magaly Medina difundiera un ampay de su pareja Charlene Castro siéndole infiel.

“Es un poco difícil hablar del tema porque él me dio su apoyo públicamente y de forma privada. Yo lo veo a él como un integrante más de mi familia. Yo conozco a Charlene, al bebé, somos una familia y eso difícilmente se va a perder. Uno no puede meterse en las decisiones del resto, cada uno las toma y hay que asumir las consecuencias”, recalcó.

Charlene Castro caminó tres cuadras para no levantar sospechas antes de ingresar al hotel de Barranco, donde se encontró con un misterioso hombre.

Añadió que ha conversado internamente con ‘Cuto’ Guadalupe y que le ha dado todo su respaldo en este difícil momento, así como lo hizo él en su momento. Hasta ahora no conversa con Charlene Castro, pero pronto lo hará.

Rosa Fuentes y ‘Cuto’ Guadalupe son amigos cercanos desde el 2009. Ella vendía pulseras magnéticas y el exfutbolista la ayudó con la publicidad de estas. “Ya han pasado casi 13 años y ‘Cuto’ es parte de mi familia, es un amigo cercano y querido”, resaltó la expareja de Paolo Hurtado, quien ha regresado al Perú para divorciarse y para emprender un nuevo negocio.