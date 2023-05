Rosa Fuentes y Paolo Hurtado tendrán un varón: Expareja del futbolista anunció el sexo de su bebé con tierna foto

Rosa Fuentes se separó de Paolo Hurtado a causa de su infidelidad con Jossmery Toledo. Instagram

Rosa Fuentes decidió pasar la página cuando salió a la luz un ampay de su esposo Paolo Hurtado con la expolicía Jossmery Toledo. La hoy empresaria ha decidido seguir su camino al lado de sus dos hijos y el tercero que viene en camino. Es por ello que no dudó en expresar la felicidad que sentía al saber por fin el sexo de su bebé.

Te puede interesar: Reimond Manco le brinda su apoyo a Paolo Hurtado y espera que recupere a su familia: “Es un ser humano”

A través de cuenta de Instagram, Rosa Fuentes confirmó que tendrá un varón, completando así su trío de hombrecitos. “Oficialmente mamá de 3 niños”, escribió la expareja de Paolo Hurtado, quien agregó corazones celestes.

Además, adjuntó un dibujo donde se aprecia a una mujer con tres prequeños en un columpio, mirando al horizonte.

Rosa Fuentes anunció el sexo del bebé que espera. Instagram

En una reciente aparición en televisión, Rosa Fuentes indicó que está enfocada en salir adelante con sus pequeños, y que no dará marcha atrás con la idea de divorciarse.

Te puede interesar: “Por mis valores estoy soltera”, la frase de Jossmery Toledo para evadir el escándalo de infidelidad con Paolo Hurtado

Asimismo, aclaró que Paolo Hurtado está cumpliendo con su rol de padre y que, si bien es cierto, no retomará su relación sentimental con el deportista, sí hará todo lo posible para llevar en paz su vínculo como papás.

La conciliación de Paolo Hurtado con Rosa Fuentes

Atrás quedaron las discusiones, así lo indicó Rosa Fuentes a través de una entrevista para Magaly TV La Firme. La empresaria y el futbolista llegaron a un buen acuerdo en beneficio de sus dos hijos menores y del que viene en camino.

Te puede interesar: Perdió a su esposa y el respeto de su club: la situación de Paolo Hurtado tras su infidelidad con Jossmery Toledo

“La firmamos ahora en la tarde (lunes 8 de mayo), fue rápido porque ya nosotros hemos tenido una conversación previa, donde hemos llegado a unos acuerdos entre nosotros por el bienestar de los bebés. Solamente era plasmarlo en un documento. Eso me ayuda para que se agilice el divorcio, que es lo que yo quiero”, explicó a Magaly Medina.

En otro momento, resaltó que no está en sus planes perdonar la infidelidad de Paolo Hurtado. Como se recuerda, el futbolista fue captado en dos ocasiones de Jossmery Toledo, la primera en Cusco y la segunda en un bungalow de Santa Eulalia, donde también estaba la familia del jugador de Cienciano.

“Después de ver el primer video, al día siguiente fui a conversar con la abogada y definir mi tema, le dije; ‘quiero comenzar mi divorcio, ha pasado esto y me dijo, ok’. Desde ahí ya no tuve comunicación con él. Esa misma noche, me fui con mis hijos. Él no sabía donde estaba y yo tampoco de él”, manifestó.

Magaly Medina consultó si Paolo Hurtado la había buscado para tratar de reconquistarla y retomar la relación, a lo que Fuentes indicó que sí era cierto, pero su decisión está tomada y deportista lo sabe.

“Él está claro con la decisión que yo he tomado, sabe perfectamente lo que yo he decidido y si tiene alguna intención o algo, la verdad, que en estos momentos es por demás, no tengo la intención de arreglar el tema de pareja. Estoy enfocada en solucionar el tema de padres”, dijo.

Rosa Fuentes cuenta los detalles de la conciliación que firmó con Paolo Hurtado. ATV.

Lo que dijo Jossmery Toledo sobre el ampay

Después de protagonizar dos ampays con Paolo Hurtado, la expolicía se pronunció por primera vez. A través de una entrevista para ‘Amor y Fuego’, Jossmery Toledo aclaró que está soltera.

“Yo estoy soltera desde hace un buen tiempo, feliz, contenta, enfocada en lo mío. Yo, por mis valores, estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas”, indicó la expolicía.

Además, dejo entrever que Paolo Hurtado estaría intentando regresar con su esposa porque se lo ha visto ingresar a su casa donde están sus hijos o entrando al local de Fuentes.

“Creo que ustedes tienen unas imágenes, donde él entra a su casa, se queda ahí con ella, comparte también muchas cosas con ella, va también a su nuevo local. Creo que la gente se da cuenta de todo, yo voy a seguir con lo mío, haciendo mis eventos, enfocada en mis cosas y habrá otra Jossmery”, resaltó la modelo, quien precisó que el romance que vivió con Paolo Hurtado no podría calificarlo como una relación sentimental, pues lo que vivieron se construyó a base de mentiras.

“No sé si, en verdad, fue una relación, porque todo fue una mentira. Nada, simplemente ya no quiero hablar más del tema, dejar todo en el pasado, si me equivoqué, ya no voy a caer en lo mismo y las mentiras tienen patas cortas”, dijo.