Patricia Benavides mintió, fraguó un concurso y no tiene los títulos para fiscal de la nación, afirma abogado de Pedro Castillo

Abogado de Pedro Castillo arremete contra Patricia Benavides

Las tesis desaparecidas de la fiscal de la nación Patricia Benavides continúan siendo el blanco de críticas en su contra. La titular del Ministerio Público ya adelantó que “no las entregaré para que hagan escarnio de ellas”.

Durante una conferencia en la ciudad de Ginebra, en Suiza, Guido Croxatto, abogado del expresidente Pedro Castillo, lanzó unas duras expresiones en contra de Benavides, a quien ponen en tela de juicio por la no difusión de sus investigaciones para obtener los grados de maestría y doctorado.

“Patricia Benavides mintió, fraguó un concurso, no tiene los títulos que se requieren para el cargo y sigue siendo fiscal de la nación. Evidentemente es bastante frágil el estado de derecho y la democracia en Peru”, declaró.

Patricia Benavides se encuentra en el centro de los cuestionamientos por su tesis doctoral desaparecida. (Composición Infobae)

Recientemente, la titular de la Ministerio Público se refirió a los cuestionamientos en su contra por la ausencia de sus tesis en la Universidad Alas Peruanas (UAP).

“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan 5 minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, dijo durante un evento protocolar.

En esa misma actividad, Benavides negó cualquier irregularidad y afirmó que cumplió, “escrupulosamente”, la elaboración y sustentación de sus trabajos de investigación.

La fiscal de la nación Patricia Benavides busca que la magistrada Luz Tello, de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se inhiba de investigarla. (Huaral.pe)

Alas Peruanas emitió pronunciamiento

La UAP ya admitió, a través de su secretario general Ilko Rogovich, que no cuentan con los documentos en el repositorio de la entidad. “Hemos hecho todos nuestros esfuerzos para poder localizar la tesis y no la hemos localizado. (...) debe existir”, le comentó a Hildebrandt en sus Trece.

En tanto, Alejandro Cruzata, rector de esa misma casa de estudios, indicó: “Estamos hablando de una exestudiante nuestra, no de una fiscal, sino de la estudiante Patricia Benavides, que sí estuvo en nuestra universidad entre el 2008 y 2009. Pero esta exestudiante hizo su maestría no en la Universidad Alas Peruanas e hizo su doctorado no en la Universidad Alas Peruanas”.

En esa línea, la autoridad académica agregó que Benavides realizó los estudios de maestría y doctorado no en la Alas Peruanas, sino en la Universidad San Martín de Porres entre 1994-1995 y 2001-2002.

Patricia Benavides y su hermana. La congresista Susel Paredes encabeza un pedido para que Patricia Benavides difunda sus trabajos académicos

Además, Cruzata aseguró que la fiscal de la Nación no necesariamente habría recibido clases propiamente de una maestría y doctorado, sino que se sometió a programas de actualización.

“Luego de siete años de haber concluido sus grados de maestrías y doctorados del programa, se incluye en un programa de actualización que más del 80% de universidades peruanas hacía para el pre y para el pos. Usted podía concluir estudios de pregrado en una universidad y sustentar, posteriormente, en otra. Eso estaba legalmente establecido y cambia a raíz de la Ley Universitaria vigente en estos momentos”, reveló.

Desaprueban labor de la fiscal

Según una reciente medición de Ipsos, publicado en el diario Perú 21, el 57% de entrevistados no aprueba la labor que la fiscal Benavides viene realizando. De esta cifra, la percepción negativa que se tiene sobre ella se muestra más en las regiones (58%) que en Lima Metropolitana (54%).

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene abierto varios procesos contra la fiscal de la nación, Patricia Benavides, que podrían llevarla a la destitución.

Este indicador, tal vez, provenga desde el sur por la lentitud en las investigaciones para esclarecer las más de 50 muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero de este año.

De otro lado, la aprobación de Benavides se sitúa en 29%. Si se realiza el desglose, el 34% de ciudadanos de la capital respalda su gestión, mientras que el 26% lo hace desde el interior del país.