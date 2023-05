Patricia Benavides se niega a mostrar sus tesis: “No las entregaré para que hagan escarnio de ellas”

Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, asegura que sí hizo tesis, pero no la mostrará. (Canal N)

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se refirió a los cuestionamientos en su contra por la ausencia de sus tesis en la Universidad Alas Peruanas (UAP). Durante un evento protocolar, la alta funcionaria aseguró que “siempre ha respetado las normas”.

“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan 5 minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, manifestó.

Durante la ceremonia por el aniversario 42 del Ministerio Público, Benavides Vargas negó cualquier irregularidad y afirmó que cumplió, “escrupulosamente”, la elaboración y sustentación de sus trabajos de investigación.

Patricia Benavides enfrenta numerosas críticas tras negarse a mostrar públicamente sus tesis de maestría y doctorado.

La UAP ya admitido, a través de su secretario general Ilko Rogovich, que no cuentan con los documentos en el repositorio de la entidad. “Hemos hecho todos nuestros esfuerzos para poder localizar la tesis y no la hemos localizado. (...) debe existir”, le comentó a Hildebrandt en sus Trece.

Benavides Vargas obtuvo su titulación de maestría, tras una presunta sustentación en julio del 2008, con la tesis denominada “La pensión de alimentos según la nueva legislación civil en el Perú”, de acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Mientras que la tesis de doctorado se tituló “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas”, expuesta aparentemente en diciembre de 2009, según la citada institución.

Por ambos trabajos, la UAP le concedió a la máxima representante de la Fiscalía una mención magna cum laude, etiqueta que ostentan los estudiantes con un destacado rendimiento académico.

La fiscal de la nación Patricia Benavides busca que la magistrada Luz Tello, de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se inhiba de investigarla. (Huaral.pe)

Durante su alocución por el anivesario de la entidad que preside, y a pesar de las múltiples críticas en su contra, la fiscal descartó mostrar públicamente los documentos.

“Quiero zanjar de una vez ese tema (…) Quienes conocen mínimamente el sistema universitario, los que alguna vez en su vida ha escrito y sustentado una tesis, saben bien que la única manera de obtener el grado de académico, de maestro o doctor, es a través de la sustentación de ese trabajo de investigación. Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue, (…) el producto de largos meses de intenso trabajo, para que hagan escarnio de ellas”, puntualizó.

Posteriormente, añadió: “Que esas afiebradas mentes, que creen que la vida es una telenovela, se sigan consumiendo en su odio. No lograrán detenernos en nuestras investigaciones y denuncias contra la corrupción. Me allano a las investigaciones que se quieran hacer en mi contra, respetando la autonomía de los órganos de control”.

La Universidad Alas Peruanas no cuenta con el licenciamiento, otorgado por Sunedu, para operar en la actualidad.

Fiscalía abrió investigación contra la UAP

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar, a inicios de abril, en contra de la UAP por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. El centro educativo, que no cuenta con licenciamiento para operar como universidad, no ha entregado hasta el momento las copias de las tesis de Benavides Vargas.

“Se dispone aperturar investigación en sede fiscal, por el plazo de 30 días, en contra de la Universidad Alas Peruanas y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado-Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, informó el medio citado.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha confirmado, además, que existe una investigación en curso contra la Fiscal de la Nación por aparentes irregularidades en el ámbito académico. Pese a esta confirmación, la institución ha evitado brindar mayores detalles sobre el tema.