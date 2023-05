El 57% de peruanos no aprueba la labor que realiza la fiscal de la Nación, Patricia Benavides

Patricia Benavides es la fiscal de la Nación. (Flickr Ministerio Público)

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no escapa también de la percepción de la opinión pública. Y más aún porque desde hace semanas se le cuestiona su poca transparencia al no mostrar sus tesis de magister y doctorado que le valieron para ascender a fiscal suprema y, por consiguiente, ser la nueva titular del Ministerio Público.

Según una reciente medición de Ipsos, publicado en el diario Perú 21, el 57% de entrevistados no aprueba la labor que la fiscal Benavides viene realizando. De esta cifra, la percepción negativa que se tiene sobre ella se muestra más en las regiones (58%) que en Lima Metropolitana (54%).

Este indicador, tal vez, provenga desde el sur por la lentitud en las investigaciones para esclarecer las más de 50 muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero de este año.

De otro lado, la aprobación de Benavides se sitúa en 29%. Si se realiza el desglose, el 34% de ciudadanos de la capital respalda su gestión, mientras que el 26% lo hace desde el interior del país.

El cuadro de popularidad de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Fuente: IPSOS/Perú 21.

Finalmente, el 14% no precisa respuesta alguna en referencia a Patricia Benavides.

El problema de las tesis

Las cifras negativas que se tiene de la fiscal de la Nación llegan en un momento en que afronta severos cuestionamientos por la “desaparición” de sus tesis de maestría y doctorado. Nadie sabe exactamente dónde se encuentran.

Tras varias semanas de un curioso silencio, Benavides no aguantó más y disparó contra las personas que le piden que muestre sus trabajos académicos.

“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan 5 minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, manifestó durante el evento que conmemoró los 42 años del Ministerio Público.

La máxima representante del Minsiterio Público rechazó las críticas en su contra. (Canal N)

Además, Benavides descartó que presente las tesis “La pensión de alimentos según la nueva legislación civil en el Perú” y “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas” que la llevaron a lograr sus grados de magister y doctora.

“Quiero zanjar de una vez ese tema (…) Quienes conocen mínimamente el sistema universitario, los que alguna vez en su vida ha escrito y sustentado una tesis, saben bien que la única manera de obtener el grado de académico, de maestro o doctor, es a través de la sustentación de ese trabajo de investigación. Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue, (…) el producto de largos meses de intenso trabajo, para que hagan escarnio de ellas”, puntualizó.

Posteriormente, añadió: “Que esas afiebradas mentes, que creen que la vida es una telenovela, se sigan consumiendo en su odio. No lograrán detenernos en nuestras investigaciones y denuncias contra la corrupción. Me allano a las investigaciones que se quieran hacer en mi contra, respetando la autonomía de los órganos de control”.

Por otro lado, la Universidad Alas Peruanas volvió a lanzar un pronunciamiento tajante sobre el caso de la fiscal Benavides. “Estamos hablando de una exestudiante nuestra, no de una fiscal, sino de la estudiante Patricia Benavides, que sí estuvo en nuestra universidad entre el 2008 y 2009. Pero esta exestudiante hizo su maestría no en la Universidad Alas Peruanas e hizo su doctorado no en la Universidad Alas Peruanas”, señaló el rector Alejandro Cruzata.

Universidad Alas Peruanas trata de desmarcarse del escándalo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En esa línea, la autoridad académica agregó que Benavides realizó los estudios de maestría y doctorado no en la Alas Peruanas, sino en la Universidad San Martín de Porres entre 1994-1995 y 2001-2002.

Además, aseguró que la fiscal de la Nación no necesariamente habría recibido clases propiamente de una maestría y doctorado, sino que se sometió a programas de actualización.

“Luego de siete años de haber concluido sus grados de maestrías y doctorados del programa, se incluye en un programa de actualización que más del 80% de universidades peruanas hacía para el pre y para el pos. Usted podía concluir estudios de pregrado en una universidad y sustentar, posteriormente, en otra. Eso estaba legalmente establecido y cambia a raíz de la Ley Universitaria vigente en estos momentos”, reveló.