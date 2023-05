Las candidatas del ‘Miss Perú 2023′ que son madres y buscan ganar la ansiada corona

Tres candidatas al Miss Perú son madre de familia gracias a las nuevas reglas del certamen Miss Universo. (Instagram)

Son 20 las candidatas que buscan ser la sucesora de Alessia Rovegno, actual ‘Miss Perú' y quien nos representó en el ‘Miss Universo 2022′, donde quedó en el Top 16. Debido a las nuevas reglas anunciadas por Anne Jakkaphong, magnate tailandesa, activista trans y dueña del concurso de belleza internacional; este año podrán participar mujeres casadas, divorciadas, embarazadas y con hijos.

En un principio, Jessica Newton, organizadora del ‘Miss Perú', no se mostró de acuerdo con los cambios. “Creo que cuando una mujer está embarazada su única meta es su bebé. Su prioridad y el bienestar físico tiene que ver con que la mujer esté relajada, y si alguien compite no es el momento más relajado de su vida”, señaló en su momento. Sin embargo, terminó acatando el nuevo reglamento de Jakkaphong.

En la edición 2023 del ‘Miss Perú', se sabe que hay tres candidatas con hijos que han decidido participar por la también nueva corona, diseñada por el artista orfebre venezolano Alejandro Arraiz.

Suheyn Cipriani

Modelo y psicóloga de profesión, Suheyn Cipriani busca ser la sucesora de Alessia Rovegno en la reciente edición del Miss Perú. Se coronó como ‘Miss Eco Internacional 2019′, pero perdió la corona porque se embarazó durante el reinado. Hoy en día, su hijo tiene cerca de tres años y es su principal motivo para ganar el certamen.

“Ahora que han cambiado las reglas, vi una nueva oportunidad, pero con una perspectiva diferente de la vida. Mi hijo me ha llevado a una madurez diferente, siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Me siento completa como mujer y como madre”, expresó durante su entrevista con los miembros del jurado.

Suheyn Cipriani es una de las 10 retadoras del Miss Perú.

Gianella Rázuri

Gianella Rázuri es una estudiante de Diseño Gráfico y una modelo peruana bastante popular en TikTok. Su nombre sonó durante un tiempo en la farándula nacional debido a un corto romance con Sebastián Lizarzaburu. Es madre de una pequeña niña.

“El mensaje que les quiero dar a las chicas que quieran estar aquí es que luchen por sus sueños, que sean auténticas, incluso las mamás que no pudieron participar por las anteriores reglas. Representarlas aquí es un orgullo”, mencionó en su primera presentación.

Gianella Rázuri es una de las 10 retadores del Miss Perú.

Nathaly López

Nació en Moquegua y creció en Arequipa. Se mudó a Lima para estudiar Diseño de Interiores y para formar su propia familia. Se sabe que Nathaly López es madre de un niño. Quiere un segundo pequeño en su vida, pero prefiere aplazar sus deseos por que ahora quiere centrar toda su atención en el ‘Miss Perú'.

“Para mí lo más importante es la familia, lo que me define es ser mamá. Lo amo. Me gusta que las chicas sepan que los hijos son lo mejor que hay. Mi hijo me ha enseñado a ser una mejor persona, mi esposo también me ha ayudado muchísimo, pero cuando veo a mi hijo, veo a una criatura inocente. Yo quiero se sienta orgullosa de mí”, señaló la candidata al concurso de belleza.

Nathaly López es una de las 10 retadores del Miss Perú.

Lista de candidatas al ‘Miss Perú 2023′

1. Krysta Celi / Miss Perú Lima Centro

2. Suheyn Cipriani / Retadora

3. Gianella Rázuri / Retadora

4. Nathaly López / Retadora

5. Lili Armestar / Retadora

6. Lisseth Garcia / Miss Perú Ayacucho

7. María Fernanda Malca / Miss Perú La Libertad

8. Nathaly Terrones / Miss Perú Lima Este

9. Stephannie Carhuas / Miss Perú Callao

10. Valeria Morán / Miss Perú Lima Norte

11. Maricielo Limaco / Miss Perú Lima Región

12. Viviana Díaz / Miss Perú Loreto

13. Winny Zapata / Miss Perú Jaén

14. Nathie Quijano / Retadora

15. Luana Silva / Miss Perú Cajamarca

16. Angela Romero / Miss Perú Puno

17. Alexandra Balarezo / Retadora

18. Alisson Quiroz / Miss Perú Arequipa

19. Clarisse Uribe / Retadora

20. Larizza Farfán / Miss Perú Piura

Son 20 las candidatas que competirán por la corona del Miss Perú 2023.

¿Cuándo y dónde es la final del Miss Perú?

Al igual que en la edición del 2022, el concurso de belleza se transmitirá en ‘Esto es Guerra’ por la señal de América TV este jueves 18 de mayo. Las 20 candidatas se presentarán esa noche para competir por la corona de Alessia Rovegno, quien logró quedar en el Top 16 del ‘Miss Universo 2022′.