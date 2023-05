La nueva corona del ‘Miss Perú 2023′: Conoce cuántos cristales posee y en qué está inspirada

Así es la corona para el Miss Perú 2023. (Instagram)

Cada vez falta menos para conocer a la sucesora de Alessia Rovegno en el Miss Perú 2023. Este jueves 18 de mayo se llevará a cabo la gran final del certamen de belleza donde se anunciará al top 10 y luego, a la flamante ganadora. El programa ‘Esto es Guerra’ será el encargado de cubrir el concurso a partir de las 19:00 horas.

Para este evento especial, la organización del Miss Perú decidió mandar a hacer una nueva corona. Como se recuerda, sobre la cabeza de Alessia Rovegno colocaron una diadema cubierta en oro y centenares de joyas de Swarovski. Sin embargo, este año la elegida para representar a nuestro país lucirá una nueva tiara inspirada en la fauna de la cultura peruana.

El Instagram oficial del Miss Perú difundió las primeras imágenes de la tan ansiada corona. Las candidatas lucharán por conseguir la creación del artista orfebre venezolano Alejandro Arraiz, quien ha sido el encargado de los diseños de las tiaras en los últimos años y se ha destacado por su elegancia.

La corona fue inspirada en la flor de la Cantuta. (Instagram)

Según informó la organización del Miss Perú en una de sus publicaciones “esta joya fue inspirada en la flor sagrada y ancestral Cantuta de los incas, símbolo de triunfo y grandeza, de igual forma se plasmó en esta corona delicados movimientos artístico como romanticismo, originario del siglo XIX, caracterizándose por lo fantástico y sobrenatural”.

Asimismo, en la corona para la ganadora del Miss Perú 2023 “prisman cuatro circones que proyectan un brillo diamantico y lujoso, además se destacan más de un centenar de cristales plata preciosa que hacen deslumbrar esta pieza”.

La nueva corona se llevó los halagos de múltiples usuarios y aplaudieron el trabajo del artista. “Bellísima, excelente creación”, “Siempre haciendo lo mejor”, “Que bien que un talento venezolano brille afuera en este sector”, “Un lujo de corona”, “Te quedó brutal. Qué bella”, “Qué belleza”, “Hermosa, excelente trabajo”, “Muy bella y lujosa”, fueron algunos de los comentarios.

La corona fue inspirada en la flor de la Cantuta. (Instagram)

¿Por qué Luciana Fuster no participará en el Miss Perú 2023?

Aunque todos creían que Luciana Fuster estaba compitiendo para representar al país en la siguiente edición del Miss Universo, pronto se informó que la chica reality está concursando por el título de Miss Perú Grand 2023. La modelo explicó las razones que tuvo para cambiar de concurso.

“Me encanta el Miss Grand, me parece que es un concurso bastante alegre, bastante lindo y lo he estado viendo es alucinante. Me gustaría en un futuro también competir en el Miss Universo. Muchos missólogos, gente que sabe, especialistas de los certámenes de belleza me dijeron que intente en el Miss Grand primero”, indicó Luciana para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Por otro lado, la novia de Patricio Parodi comentó que no descarta en un futuro participar en el Miss Perú Universo, ya que es el sueño que tiene desde muy pequeña. “Yo apunto ahora para el Miss Grand y si en un futuro, se puede, al Miss Universo, me encantaría”, manifestó.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ se enfrentará contra Brenda Serpa, Pía Requejo, Fairús Oré, Carla Ramos, Nicolle Tassara, Mayra Messa, Sheyla Zuñiga, Alejandra Espino, Anahy de la Colina Sosa, Michelle Choque y Zuliet Seminario. Hasta el momento se sabe que la final del concurso se realizará a fines del mes de junio.

Luciana Fuster y los motivos por los que escogió el Miss Gran Perú en lugar del Miss Perú Universo. América Espectáculos. América TV.

¿Quiénes fueron los jurados de las entrevistas del Miss Perú 2023?

A través de las redes sociales, la Organización Miss Perú anunció a las cinco jurados que evaluaron a las candidatas a la corona. Esta vez se trató de cinco exreinas de belleza que pondrían su experiencia hacia la próxima ganadora. En la lista estaban, Olga Zumarán, Karen Schwarz, Romina Lozano, Alessia Rovegno y Natalie Vértiz. Todas se presentaron ante las candidatas y les hicieron preguntas de todo tipo para ver su desenvolvimiento. Próximamente, se conocerán los resultados.