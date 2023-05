‘Cuto’ Guadalupe confesó que no vivía en el mismo departamento que Charlene Castro: “No me separo de mi madre”

Cuto Guadalupe no vivía con su esposa Charlene Castro.

‘Cuto’ Guadalupe está en el ojo público luego de emitirse un ampay en el que su esposa Charlene Castro fue captada saliendo de un hotel de Barranco junto a un desconocido sujeto. El hecho incendió las redes sociales y la farándula peruana, quienes esperaban la versión del exfutbolista.

Lo que se sabía era que la pareja mantenía un sólido romance e incluso el domingo 14 de mayo, dos días antes de emitirse las imágenes en ‘Magaly TV La Firme’, el exdeportista le dedicó unas tiernas palabras por el Día de la Madre, por lo que nada parecía indicar que su relación no estaba bien.

Luego de que el video en el que se ve a Charlene junto a un hombre saliera a la luz, ‘Cuto’ Guadalupe concedió una entrevista a Trome, espacio en el que trabaja actualmente. Allí dio su primer descargo y sorprendió al revelar que no vivía junto a la madre de su hijo.

La reportera encargada de la conversación le consultó si es que después de difundirse la infidelidad de pareja, ambos ya dejarían de vivir juntos. En ese momento, Guadalupe aseguró que tenía una relación diferente en la que no compartía la vivienda con su pareja.

‘Cuto’ Guadalupe se quebró, habló del ampay de Charlene Castro y arremetió contra Magaly Medina. Infobae Perú: Paula Elizalde.

“Es que en mi relación, yo he comprado un departamento. Yo vivo con mi mamá (en el Callao) y ella (Charlene) vive con mi hijo (en San Miguel)”, comentó al inicio.

Seguido, aseguró que él no se separa de su progenitora y creía muy probable que algunas personas no entiendan su situación. “Porque yo de mi madre no me separo. Algunas personas me entenderán, otras no”, comentó ‘Cuto’.

Además, dejó entrever que el departamento que tiene en San Miguel es parte de los sueños que le cumplió a la madre de su hijo. Pese a que no estaban bajo el mismo techo, él se trasladaba entre ambas viviendas, un acuerdo que tuvo con su pareja y en el que no se mostró en desacuerdo.

“Si ella vive allá es porque yo pude cumplir uno de sus sueños, comprarle un departamento. Yo vivo acá con mi mamá, pero yo voy y vengo. Mi entorno familiar sabe eso. Nunca ha habido inconveniente (entre los dos)”, aseguró el exdeportista.

Charlene Castro y Luis Guadalupe tenían una relación de más de 10 años. | Instagram

Se fue del país después del ampay

Este miércoles 17 de mayo, ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes en las que se vio a ‘Cuto’ Guadalupe en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Según se pudo conocer, viajó a Miami para cumplir con algunas responsabilidades que tenía pendiente. En el aeródromo, la gente no pudo evitar reconocerlo y más de uno se acercó a darle besos, abrazos y tomarse fotos con él, a quien además le dedicaban palabras de aliento y afirmaban estar de su lado.

Ante las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, el empresario aseguró que este vuelo estaba pactado y que no estaba huyendo de todo lo que le sucedía. Además, agradeció a la gente por su apoyo en este momento difícil para él.

Cuto Guadalupe viajó a Miami. (Willax)

“Me voy a un viaje que tenía pendiente y que ya estaba pactado. Agradecido con Dios por el respaldo de la gente”, comentó. Cabe resaltar que en su conferencia de prensa comentó que las marcas con las que venía trabajando seguían apoyándolo y no había terminado ningún contrato.

Además, afirmó que pese a haber perdonado a su esposa, eso no significaba que continuarían la relación. Recalcó que él vive junto a su madre y que su romance ya tenía punto final. Sin embargo, señaló que continuaran juntos como padres que son. “La relación se acabó, vamos a ser padres toda la vida”, sentenció el exfutbolista.