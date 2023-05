‘Cuto’ Guadalupe se fue de Perú: exfutbolista decidió alejarse de escándalo tras ampay de su pareja

'Cuto' Guadalupe se fue del Perú tras la infidelidad de su esposa con Luis Ticona. | Amor y Fuego.

Después de brindar su rueda de prensa donde habló del ampay que protagonizó Charlene Castro, pareja y madre de su hijo, Luis ‘Cuto’ Guadalupe enrumbar a otro destino lejos de Perú. De esta manera, el exfutbolista se alejó de los escándalos a causa de la infidelidad que sufrió.

Como se recuerda, ‘Cuto’ Guadalupe señaló que seguirá con sus compromisos laborales pese a los problemas personales que está enfrentando, esto gracias a las marcas que siguen confiando en él.

‘Amor y Fuego’ publicó las imágenes del exfutbolista, aquí se puede observar a él dirigiéndose al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el mismo día que brindó sus declaraciones sobre el ampay de Magaly Medina.

Bastante tranquilo, el deportista no dudó en responder al reportero del espacio de Willax TV, quien le preguntó si había perdonado a la madre de su hijo por su infidelidad y si conocía al tercero en discordia.

“Es la mamá de mi hijo”, respondió Guadalupe, señalando que no ha retomado su relación con ella, pero que sí está dispuesta a apoyarla en este mal momento porque es la progenitora de su último hijo.

¿Qué dijo ‘Cuto’ Guadalupe sobre el ampay?

Luis ‘Cuto’ Guadalupe inició su descargo indicando que vio el ampay acompañado de su madre, a quien tomaba de la mano mientras lloraba al ver lo que hacía Charlene Castro. Dicho esto, el exdeportista pidió respeto para su entonces pareja e indicó que no la juzga, pues él tampoco ha sido un santo.

En otro momento, señaló que no la perdona, pero también dejó entrever que no regresará con la madre de su hijo. “Ya no, es lógico que es una situación clara, para qué les voy a decir, saquen sus conclusiones”, respondió en la rueda de prensa.

Guadalupe señaló también que no le interesa saber desde cuándo le fue infiel Charlene Castro. “Si me voy a poner a rebuscar..., estoy en otra etapa de mi vida”, indicó Cuto Guadalupe, resaltando que no es la primera vez que perdona una infidelidad. Sin embargo, es la primera vez que lo hace con la madre de su hijo.

“Así lo tengan desde enero (el dato sobre la infidelidad de la madre de su hijo), no me interesa, yo estoy con Dios, y si estoy con Dios, quien contra mí. Así es la vida, no estamos en el paraíso. Yo estoy con el corazón limpio”, indicó tajante.

‘Cuto’ Guadalupe arremete contra Magaly Medina por ampay

Si bien es cierto, tuvo mucho cuidado al hablar de la madre de su hijo, no dudó en desatar toda su furia contra Magaly Medina. ‘Cuto’ Guadalupe culpó a la periodista por el ampay, indicando que se burló de su típica frase y de Charlene Castro. Además, rescordó un reportaje que emitió contra él hace varios años, donde su expareja lo acusó de golpeador.

“Ustedes revisen su página de Magaly Medina si está el reportaje malintencionadamente. Le mandé una carta notarial y no se ha retractado. Ella lo ha hecho por un tema personal, ella vive con el odio. Quiero que ustedes, como periodistas, revisen el reportaje. Ella se cree justiciera y yo ya empecé a llamar a mis abogados. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Yo siempre le mandé mensajes y ella nunca se retractó”, dijo bastante enojado.

Antes de retirarse de la rueda de prensa, le envió una advertencia: “Esto quedará como precedente. Las lágrimas de mi madre, las lágrimas de mis seres queridos, ella lo va a pagar con creces”.