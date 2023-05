Jossmery Toledo le dedicó un mensaje a su mamá en medio de las críticas por su romance clandestino con Paolo Hurtado

Jossmery Toledo felicitó a su madre. | Captura.

En las últimas semanas, el nombre de Jossmery Toledo ha sonado con fuerza por el escándalo que infidelidad que protagonizó con Paolo Hurtado. La expolicía es acusada de haberse metido en el matrimonio del futbolista con Rosa Fuentes, pues sabía perfectamente que tenían una familia.

Te puede interesar: Rosa Fuentes revela cómo es su relación con Paolo Hurtado después de doble ampay con Jossmery Toledo

Pese a las duras críticas que recibe constantemente por haber sido la amante, la ex integrante de ‘Esto es Guerra’ decidió hacer un alto en sus actividades para enviarle un mensaje especial a su progenitora por el Día de la Madre, el cual se viene celebrando este domingo 14 de mayo.

“Feliz día a todas las mamis. Solo agradezco a Dios de tenerla en vida a la mía y para mí su día es todos los días”, escribió Jossmery Toledo en una publicación que subió a su cuenta de Instagram junto a varias fotografías de la persona que le dio la vida.

Jossmery Toledo felicita a su mamá por el Día de la Madre.

Cabe mencionar que la mamá de la expolicía se encuentra enterada de todo lo que hace su hija, pues cuando la exchica reality se vio involucrada en un incidente que ocurrió dentro de un avión, donde una de las tripulantes le exigió que se baje de la nave, su progenitora salió a defenderla en el programa ‘En Boca de Todos’.

Te puede interesar: Rosa Fuentes envía indirecta a Josmery Toledo: “No permito que nadie disfrute de mi dolor”

Sin embargo, en este nuevo escándalo, que involucra a una familia, la señora no se ha pronunciado hasta el momento y ha preferido guardar silencio sobre la situación que viene atravesando su hija, quien es constantemente criticada en cualquier lugar que se presente.

De momento, desde la última vez que declaró para el programa ‘Amor y Fuego’, Jossmery Toledo no ha querido volver a referirse a su relación clandestina con Paolo Hurtado, pues siente que él la engañó, dando a entender que el futbolista en todo momento le comentó que él se encontraba separado de su esposa.

Jossmery Toledo fue criticada por sus últimas declaraciones en 'Amor y Fuego'.

Ya no la volverán a ver con Hurtado

Jossmery Toledo decidió romper su silencio luego de enterarse que la esposa de Paolo Hurtado se encontraba declarando para diferentes medios de comunicación. La expolicía precisó que no se iba a referir a Rosa Fuentes, pero dejó en claro que no considera un romance lo que tuvo con el futbolista, especialmente porque fue una relación que se construyó a base de mentiras.

Te puede interesar: Magaly Medina critica a Jossmery Toledo: “No me vas a decir que por tus valores ibas encapuchada a Cusco”

“No sé si fue una relación porque fue todo mentira. No quiero hablar más del tema y dejar ahí el pasado. Sí me equivoqué, ya no voy a caer más en lo mismo y las mentiras tienen patas cortas”, señaló.

En ese mismo sentido, la exchica reality comentó que lamentablemente cometió errores porque se encontraba cegada por el amor que sentía por el futbolista en ese momento, al punto de callar y no hacer público el romance que en ese entonces ellos estaban viviendo.

Jossmery Toledo: Qué está haciendo luego de ser captada besando a Paolo Hurtado

“Ustedes saben que el amor es ciego y uno se equivoca. Ya no estoy para estas cosas y simplemente desearle lo mejor a todos”, fue el último mensaje que dio antes de señalar que ella no iba a lucrar con este escándalo, en clara referencia a la esposa de Paolo Hurtado, quien viene promocionando su emprendimiento.