Karen Schwarz revela que no le pagaron cuando se coronó como Miss Perú

Karen Schwarz se coronó como Miss Perú en el año 2009. La modelo no tenía nada que ver con los concursos de belleza o las noticias mediáticas, pero esto significó el inicio de una larga carrera en la pantalla chica.

La empresaria habría sorprendido con su belleza a una de las encargadas de reclutar a las candidatas y con una llamada inició este camino. Actualmente, Karen se encuentra alejada de la televisión y trabajando en su marca de ropa interior Valente. Incluso, está próxima a casarse por religioso con el padre de sus hijas, Ezio Oliva.

En el adelanto de la entrevista que le brindó a Verónica Linares para su canal de YouTube ‘La Linares’, la expresentadora de ‘Yo Soy’ sorprendió al contar cómo fue el contacto con la Organización Miss Perú, el que le dio paso a llevarse la corona tan solo tiempo después.

Según reveló, fue Lutty Lobatón quien le hizo la llamada, pero al inicio ella se mostró incrédula a tal punto de decirle que se estaba equivocan de persona.

“De pronto me llamaron a mí. Soy Lutty Lobatón, que ahora es la mano derecha de Jessica Newton, y me dice, ¿qué tal? Estamos haciendo casting. Le digo: ‘no, usted se equivocó, disculpa, no soy yo’. Me llamó como tres veces y le dije: ‘no hay forma’”, comentó al inicio.

Karen Schwarz reveló que no recibió paga cuando se coronó como Miss Perú.

Seguido, relató que no creía que podía coronarse como reina de belleza y que lo veía lejano porque su familia no tenía ningún tipo de acercamiento con televisión ni nada por el estilo. “Yo no me iba a ver como Miss Perú. Mi familia no tiene nada que ver con el rubro, ni con televisión, ni con nada”, continuó explicando la modelo.

Sin embargo, fue su madre quien conversó con ella y, de alguna forma, trató de convencerla que sería una buena oportunidad. “Mi mamá me dijo, mira, te estás graduando, no tienes trabajo...”, relató la modelo. Ante ello, Verónica Linares le señaló que esta oferta podría significar un pago por la representación de Perú en el certamen mundial, por lo que pensaba que Schwarz tuvo un sueldo durante su reinado.

Ante ello, la esposa de Ezio Oliva respondió rápidamente y negó que, en el año en el que fue Miss Perú, tuviera algún tipo de retribución económica. Sin embargo, recalcó que, actualmente, la organización nacional está diferente por la gestión de Jessica Newton.

“Ni los calzones (me pagaron), cero, cero, no me pagaron nada, nada. En mi época nada, ahora Jessica es otro lote”, sentenció la modelo.

Karen Schwarz, Miss Perú 2009, con traje típico.

Karen Schwarz reprogramó la fecha de su matrimonio religioso

La modelo contraerá matrimonio religioso con el cantante Ezio Oliva, con quien se casó por civil el 13 de mayo del 2016, en una ceremonia que dio mucho de qué hablar. Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy sólida en su relación y han formado una familia con dos hijas, a quienes recientemente han bautizado.

Por ello, planearon su matrimonio religioso, que se iba a realizar este jueves 11 de mayo. Pero, poco antes de la fecha, la exconductora de Yo Soy señaló que decidieron cambiar la fecha para volver a casarse el mismo día que hace 7 años.

Es así que, Ezio Oliva y Karen Schwarz contraerán matrimonio religioso este sábado 13 de mayo en horas de la tarde. Ha trascendido que la celebración se realizará a las 16:00 horas y que se realizaría en la Iglesia La Recoleta, ubicada en el Cercado de Lima. La exconductora ha revelado en más de una oportunidad que esta vez será diferente porque los esposos tendrán como protagonistas del evento a sus dos pequeñas.