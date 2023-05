“El mar es de todos”: deportistas se solidarizan con colegas que denunciaron discriminación del Club Regatas

Club Regatas: deportistas aseguran que el mar es de todos los peruanos

El Club Regatas Lima (Chorrillos) sigue en medio de la controversia. Luego de conocerse la denuncia de un deportista de paddle, quien afirmó ser víctima de discriminación por el personal de seguridad del recinto, jóvenes que practican la misma disciplina acuática salieron a brindarle su apoyo.

“Me quedé muy sorprendido viendo el video por la manera cómo sacaron a un compañero que normalmente viene acá. Nosotros también venimos a remar contínuamente hasta la poza 3 y... el mar es de todos”, dijo uno de ellos a ATV Noticias.

De acuerdo a este deportista que se solidarizó con el denunciante, el personal del Club Regatas “no puede prohibir” a ningún peruano ingresa al mar, porque estaría yendo en contra de la ley.

El Club Regatas de Chorrillos volvió a ser tendencia en redes sociales por echar a deportistas de la playa ubicada frente a sus instalaciones. (ATV)

Según la reportera de dicho medio, varios pescadores de Chorrillos comulgan con la idea de que el mar es de todos, pero tienen temor declarar ante cámaras y que se puedan tomar represalias en su contra.

Los deportistas, además, revelaron que posterior al hecho de la denuncia el personal del recinto continuó “hostigando” a las personas no asociadas, a quienes invitaban en todo momento a retirarse de “sus aguas”.

“Yo misma he sido testigo, tal cual. Y lo tengo que decir a nombre propio. Estoy aquí hace una hora esperando para hacer este enlace en vivo y con la sirena en el lado derecho e izquierdo me han dicho: ‘retírese, retírese’”, se quejó la reportera.

Jóvenes que practicaban paddle denuncian que personal del club Regatas no les permiten practicar este deporte en la playa tres de Chorrillos por ser de uso "exclusivo" para los miembros de la organización. (Fotos: TikTok)

“Fue un error”

El deportistas denunciante afirmó que representantes del Club Regatas lo contactaron telefónicamente para reconocerle que “fue un error”

“Inclusive a mí me han llamado directamente y me han ducho que fue un eror”, reveló.

Diversos medios, incluido Infobae Perú, intentaron obtener los descargos del club, pero el personal de seguridad del ingreso al recinto dijo que “por el momento no se iban a pronunciar los directivos”.

Sin embargo, durante la tarde de este viernes 12 de mayo emitieron un comunicado en el que lamentaron “profundamente” los hechos acontecidos en donde se aprecia que se solicita salir del área al deportista.

Voceros del club Regatas reconocen que fue un error haber restringido el ingreso al mar frente a su sede. ATV

“Pedimos las disculpas pertinentes a los deportistas que se sintieron discriminados. Este error nace por una confusión del personal de seguridad al considerar que ala autorización brindada por la Capitanía para realizar la segunda Copa América 2023 en la modalidad de remo Coastal en aguas abiertas, restringía el acceso en un periodo mayor al dispuesto durante las competencias que finalizaron esta semana”, se lee en el texto.

Además, el Club Regatas remarcó que “no tenemos ninguna restricción del uso del mar circunscrito de nuestros espigones, tal y como se ha venido llevando a cabo”.}

Video se viralizó

Un joven que practicaba stand up paddle en la playa N° 3 del Regatas denunció en redes sociales discriminación por parte del personal del Regatas. Todo quedó registrado en un video que se viralizó a través de TikTok.

El practicante de Paddle afirmó que el gerente de seguridad del club le exigió que se retire de una playa de Chorrillos por ser de carácter "exclusivo" para miembros. (Video: TikTok)

Según el joven, el gerente de seguridad del club le pidió que se retirara del mar, alegando que era una zona privada exclusiva para los miembros del club. El incidente ocurrió cuando se acercaba a la zona conocida como la poza de Chorrillos. Los trabajadores del club le exigieron que se fuera, ya que aseguran que esa parte del mar es propiedad exclusiva del club.

El joven grabó un video y expresó su desacuerdo, argumentando que el mar es público.

“Le acabo de decir que el mar es totalmente público y él me dice que no. Los deportistas acuáticos venimos a esta playa porque es óptima para practicar estos deportes, no tiene olas”, dijo el joven a la persona que lo expulsó.

En la misma línea, la ONG Oceana Perú se pronunció sobre el tema. Señaló que si bien la playa sí está a nombre del Club Regatas, “recordemos que no hay propiedad sobre el mar”.