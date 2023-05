Deportista denuncia discriminación de parte del Club Regatas: gerente asegura que parte del mar es “exclusivo del club”, según video

Jóvenes que practicaban paddle denuncian que personal del club Regatas no les permiten practicar este deporte en la playa tres de Chorrillos por ser de uso "exclusivo" para los miembros de la organización. (Fotos: TikTok)

Un joven que practicaba paddle, deporte acuático, denunció en redes sociales que fue víctima de un caso de discriminación de parte del personal del Club Regatas. Según comunicó mediante un video, el gerente de la asociación le pidió que se retire del mar porque es “zona privada” y de uso “exclusivo” para los miembros del club.

Te puede interesar: OMS pone fin a la emergencia por la pandemia COVID-19, virus que mató a más de 200 mil peruanos

El deportista se encontraba practicando Stand Up Paddle y se dirigía a la poza de Chorrillos para aprovechar las mansas aguas del mar de Grau; sin embargo, trabajadores de esta organización le exigieron que se retire, pues esta parte del mar le pertenecía únicamente a los integrantes del Regatas.

“Antes de ingresar a la poza nos prendieron una sirena de emergencia y en el megáfono nos dijeron que era privado”, afirmó el hombre.

Te puede interesar: Sacerdote hacía misas de horror para ultrajar a niñas del coro en presunta complicidad con acólitos

Según explicó el joven, el gerente de seguridad de la organización, Roberto Alvarado, le informó del presunto carácter privado del espacio. “Por servicio, el club es privado. El ingreso al pozo es exclusivo del club, por favor”, se escucha en la grabación.

El practicante de Paddle afirmó que el gerente de seguridad del club le exigió que se retire de una playa de Chorrillos por ser de carácter "exclusivo" para miembros. (Video: TikTok)

“Me acaban de pedir que me retire, estoy haciendo Paddel en la playa tres del Club Regatas y el señor Roberto Alvarado con la mano empieza a hacer unos movimientos. Le acabo de decir que el mar es totalmente público, él me dice que no”, señaló.

Te puede interesar: Hincha colombiano de Santa Fe fue herido de bala afuera del Estadio Monumental en partido con Universitario

En el video también aparece un hombre de camisa blanca junto a dos trabajadores de seguridad en las instalaciones del club, la persona alzó la voz y aseguró que el deportista no puede permanecer en esa parte del mar. Asimismo, le explicó que existe una “resolución” que confirma que tal playa es privada.

“Es zona privada, ¿Quiere que lo grabe? Está restringido. Vaya a ver el letrero, ahí está todo. Ahí está la resolución”, detalló el trabajador.

“El señor nos mandó a leer un letrero que declara que el mar no es de todos los peruanos”, dice el joven. Para él, la actitud del gerente fue “bastante prepotente”. Asimismo, comentó que un nadador que pasó por esta zona también le enfatizó al representante del club que la playa le pertenece a todos y no a una persona u organización en particular.

De acuerdo a la versión del deportista, los trabajadores de seguridad del club recibió una llamada de atención por permitir a una persona externa permanecer en esta playa de Chorrillos. “El personal desorientado no atinó a nada más que a grabar”, recalcó.

Paddle, uno de los deportes acuáticos que se practica en aguas peruanas. (Foto: Agencia Andina)

“Al parecer ya no van a dejar ingresar a los deportistas acuáticos a esta playa tres, como si fuera el mar también de ellos, algo que es totalmente injusto para las personas que vienen a hacer recreación”, puntualizó el hombre.

En lo que concierne a su visita a este espacio, el integrante de Mandala Paddle detalló que acudió a la playa número tres de este distrito porque la falta de presencia de olas le permite practicar este deporte con mayor facilidad. También indicó que esta característica del mar es beneficiosa para realizar otras prácticas acuáticas.

“Los deportistas acuáticos venimos a esta playa porque es una playa que no tiene olas y es apta para practicar diversos deportes acuáticos y esperamos, pues, podamos rotar esta información porque, así como lo han hecho ahora, me imagino que van a hacerlo con todos”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que no es justo que las personas que practican deportes en el mar no puedan disfrutar de esa zona del mar. “Una total injusticia para los deportistas acuáticos que podría estar disimulando actos de corrupción dentro del mar”, aseveró.

Infobae intentó comunicarse con la Municipalidad de Chorrillos para solicitar información acerca de la supuesta resolución que confirma la presunta exclusividad de una de las playas de este distrito, pero no halló respuesta.