Christian Thorsen y la insólita historia de cómo entró a la TV: “Fui a un canal a ofrecer desayuno”

Christian Thorsen, el popular 'Platanazo', fue profesor de Educación Física antes de ingresar a la pantalla chica.

Aunque ha tenido varios papeles a lo largo de su carrera artística, Christian Thorsen es reconocido por haber interpretado a ‘Raúl del Prado’ en “Al Fondo Hay Sitio”, una de las teleseries más exitosas de la TV peruana. No obstante, pocos saben que el popular ‘Platanazo’ inició su camino en la pantalla chica como un modelo de Gisela Valcárcel, y no como actor.

Christian Thorsen nació el 19 de junio de 1964. Era bastante introvertido durante su niñez, por lo que hacía de todo para vencer su miedo de hablar frente al público. “Quería que se me quite la timidez, por eso salía adelante de la clase y declamaba lo que se me salía en la cabeza. Hacía rimas con los apellidos de mis compañeros. Era muy tierno”, recordó en enrtrevista con Lucecita Cevallos.

Como Educación Física fue siempre su curso favorito, Thorsen no lo pensó dos veces y, una vez terminó la secundaria, se fue a Argentina para estudiar la disciplina. Luego de seis años, el exintegrante de “Al Fondo Hay Sitio” regresó a Lima para ejercer la carrera. Trabajó para Percy Rojas, exfutbolista peruano.

Christian Thorsen es recordado por su papel de 'Raúl del Prado' en "Al Fondo Hay Sitio".

¿Cómo entró Christian Thorsen a la televisión?

En la época en la que Christian Thorsen trabajaba como profesor de deporte en la Escuela Percy Rojas, un grupo de amigos, que tenían una empresa de banquetes, le pidieron un gran favor al actor: llevar un pedido a los estudios de América Televisión. Se trataba de un desayuno para el programa “Ellas” (1993).

El popular ‘Platanazo’ accedió y se fue al canal 4, pero llegó una hora antes, por lo que se dispuso a pasear por los estudios. Fue en ese momento que Christian Andrade, entonces productor de Gisela Valcárcel, le preguntó si quería trabajar como modelo del programa de la ‘Señito’, “Gisela en América”.

“Yo le dije «yo no he venido para esto, yo estoy ofreciendo el desayuno». Y me respondió «pero prueba si te gusta. Si te gusta, te quedas; y si eres malo, te vas». Fue una absoluta casualidad”, recordó en el espacio de entrevistas ‘Lucecita de noche’.

Esa misma taarde, Christian Thorsen se reunió con Susana Umbert, entonces Gerente de Producción, quien le informó que Gisela Valcárcel primero tenía que darle la aprobación para contratarlo como modelo. Citaron al actor para el día siguiente.

Christian Thorsen como modelo del espacio de Gisela Valcárcel.

El recordado ‘Raúl del Prado’ recuerda que su primer encuentro con la conductora de TV fue bastante rápido. “Dijo «está bien» y ya. El lunes en la mañana ya estaba parado en el programa, sin saber qué yo estaba haciendo ahí”.

En su primer día como modelo de “Gisela en América”, varios periodistas se acercaron a Christian para preguntarle de dónde había salido. El actor respondió con la verdad y los reporteros le preguntaron si en dicha empresa de banquetes vendían sándwiches de pollo. Thorsen, divertido por las preguntas, respondió que sí. Al día siguiente, se hizo famoso como el modelo de Gisela Valcárcel que fue descubierto “vendiendo sándwiches en la playa”.

“Se le ocurrió al pata poner eso, pero me hizo un favor porque la gente lo tomó para bien. Y después la historia fue cambiando, que yo estaba vendiendo sándwiches de pollo en el canal y que por eso me llamaron. Muy simpático, la verdad. Mi tiempo en el programa de Gisela la pasé muy bien, aprendí mucho, La gente le tiene mucho cariño a Gisela. No somos tan amigos ahora como éramos en ese momento”, dijo en el 2015.

Christian Thorsen afronta duro momento

Este viernes 5 de mayo, se difundió un video en donde Christian Thorsen revela que padece cáncer de próstata. Según el actor nacional, acudió al hospital por un fuerte dolor en la cadera, en julio de 2022. Después de unos exámenes, los doctores le detectaron la neoplasia y en un estado avanzado. “Hizo metástasis en hueso y pulmón”, contó.

“El primer doctor que me vio, el oncólogo de la clínica, me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida. El último oncólogo me dijo sobre unas inyecciones para bajar la testosterona y tomar las pastillas, pero que ya no era necesaria la quimio, que no iba a servir de nada”, manifestó el artista nacional, quien ahora está bajo un tratamiento a base de muérdago.