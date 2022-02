Laura Bozzo asegura que se arrepiente haber apoyado a Alberto Fujimori: “Me dejé llevar por el glamour del poder”

Laura Bozzo: la cuenta regresiva para la conductora de TV quien es buscada por 195 países

Laura Bozzo brindó en exclusiva una entrevista para el programa de Andrés Hurtado, en donde reveló diversos pasajes de su vida personal, sobre todo por el último escándalo que casi le cuesta su libertad en México.

Durante la larga conversación que tuvo con el conductor de Panamericana TV, la también abogada, reveló que se arrepiente de haber apoyado por tanto tiempo a Alberto Fujimori. Como se recuerda, la presentadora del recordado programa “Laura en América”, brindó su respaldo por largos años al ex mandatario, quien cumple prisión en la cárcel.

“Es una de las cosas que, puedo decir, más me arrepiento. Me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour del poder, qué feo”, expresó.

“Lo que yo más quería, era apoyar la lucha contra la subversión pero no debí haberme metido en eso, me dejé llevar”, agregó.

Asimismo, le agradeció a Andrés Hurtado haberla apoyado incansablemente, sobre todo cuando pasó tres años con arresto domiciliario por presuntamente haber recibido dinero ilícito durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

“Ibas todos los días a verme, me divertía, la pasaba bien, esos son los momentos en donde se conocen a los verdaderos amigos. Se comprobó que yo no recibí ni un centavo del gobierno, hasta ahora no puedo entrar a Estados Unidos por esa ‘chingadera’”, aseguró.

Recordemos que durante la época de los 90, el nombre Laura Bozzo tomó mucha fuerza por los casos sociales que exponía. Durante la entrevista con Andrés Hurtado, contó que la cercanía con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos inició porque ellos la contactaron para realizar apoyo a las familias necesitadas.

Sin embargo, años después y luego de conocer las actividades delictivas de Fujimori y Montesinos, Laura Bozzo fue investigada por -supuestamente- haber recibido ilícito del ex presidente y de su asesor. Tras su sentencia, la famosa conductora le quitaron su visa para entrar a Estados Unidos. Hasta la actualidad no puede ingresar a ese país, en donde perdió la casa que tenía y, sobre todo, la carrera que había construido en aquel lugar.

“Por un juicio que se me declaró inocente sigo presa después de diecisiete años por un delito que no cometí. Diecisiete años, en los que he perdido mi casa, he perdido todo lo que gané. Porque, claro, al no poder entrar, todo el mundo me ha estafado. Y me siguen estafando. Yo sigo trabajando para pagarle a gente de allá para que solucione mis problemas y, al final, en lugar de solucionarlos lo complican para poder sacarme más dinero”, expresó en una entrevista para Infobae México en el 2020.

Laura Bozzo por muchos años defendió a Alberto Fujimori, incluso en el 2011, la conductora se refirió sobre el indulto que le darían al sentenciado ex jefe de Estado del Perú. “Yo sí lo indultaría. Creo que se equivocó, pero también hizo cosas buenas. Si hay un problema de salud grave, uno no debe ensañarse”, agregó.

Su apoyo a Fujimori no descendió, en el año 2017 durante una entrevista para el diario Ojo, la conductora aseguró que Alberto Fujimori es una persona que “siempre luchó por los derechos de la gente”.

“Siempre di mis opiniones a favor de su libertad, porque era lo justo. Me parece que fue un presidente que luchó mucho por los derechos de la gente, combatió el terrorismo y por su edad y sus enfermedades realmente lo merecía. Pero estoy totalmente en contra de la forma como se hizo. Yo creo que uno no negocia la libertad, uno se la gana porque es de justicia”, indicó.

“Él amaba el Perú y nunca hubiera permitido claudicar ante sus ideas. Una persona (por PPK) que está comprobadamente metida en actos de corrupción, y que se le salve a cambio de la libertad, no es correcto. Ahora qué va a decir la izquierda caviar que juraba que eso nunca iba a pasar. Yo estoy a favor, porque se lo merece, pero en contra de la forma como se realizó” agregó.

Antes de culminar la entrevista con Andrés Hurtado, Laura Bozzo recordó los problemas judiciales que tuvo en México tras ser investigada por evasión del fisco, el cual al no cumplir con el pago de éste impuesto, las posibilidades de ir a la cárcel son muy posibles. Incluso, la presentadora, tuvo que vivir en la clandestinidad.

“Eso fue incomparable. Lo que yo viví fue terrible y nunca me lo esperé. Firmé todo lo que mi contadora me decía que firme y yo confié”, contó.

SEGUIR LEYENDO