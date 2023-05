Efraín Aguilar respalda a Christian Thorsen en su lucha contra el cáncer: “Saldrá de esta, es un luchador”

Efraín Aguilar se refirió a la situación que atraviesa Christian Thorsen.

Efraín Aguilar, quien dirigió las primeras ocho temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, se refirió a las últimas declaraciones de Christian Thorsen. El actor nacional, conocido por su papel de ‘Raúl del Prado’ en la exitosa serie, confesó públicamente que padece cáncer de próstata y que los doctores le anunciaron “36 meses de vida”.

Te puede interesar: Christian Thorsen tras revelar que padece de cáncer: “Nunca me asusté, mis amigos han estado ahí”

“El primer doctor que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida. El último oncólogo me dijo sobre unas inyecciones para bajar la testosterona y tomar las pastillas, pero que ya no era necesaria la quimio, que no iba a servir de nada. Ahí llegué al doctor Ivan y me habló del muérdago”, manifestó el actor nacional, de 58 años.

Sobre esto, Infobae se comunicó con Efraín Aguilar, quien aseguró que se enteró de la noticia por una tercera persona. Para el director, productor y docente peruano, el recordado ‘Platanazo’ tiene mucho camino por recorrer y está seguro que, al igual que Natalia Salas, podrá superar la enfermedad.

“Va a salir de esta, le tengo mucho cariño por los años que trabajamos juntos. Si Natalia Salas pudo, él también. Es un luchador más. No quiero hablar de recuerdos porque no viene al caso, él sigue aquí”, señaló el exdirector de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Sobre la posibilidad de acercarse a Christian Thorsen para limar asperezas, Efraín aseguró: “No, yo no soy figureti, hablar con él ahora sería aprovecharme de la situación. Lo que le tenga que decir, lo haré en privado, sin cámaras y sin prensa”.

¿Qué pasó entre Efraín Aguilar y Christian Thorsen?

En el 2016, Efrain Aguilar anunció que el personaje de ‘Raúl del Prado’ no seguiría más en ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque “no tenía más aporte”. Pronto, Christian Thorsen reveló que fue despedido mediante una llamada telefónica, lo que no le parecía justo debido a los años en los que participó en la exitosa teleserie.

Te puede interesar: Christian Thorsen fue diagnosticado con cáncer de próstata y lucha por recuperarse

“Yo también había estado pensando en irme, pero la forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien bruta. Muy poco agradecido, me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’. Así nomás, después de tantos años. Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él”, expresó en diálogo con ‘Hildebrandt en sus trece’.

En conversación con Infobae, Aguilar aseguró que eran “amigos” y que “los problemas personales que él tenga con la empresa, yo no tengo por qué inmiscuirse ni opinar”.

Efraín Aguilar habló sobre el popular 'Platanazo' de 'Al Fondo Hay Sitio'. Video: Carlo Fernández C. /Infobae.

Recientemente, el productor nacional sorprendió al público al admitir que cometió un error al despedir a Christian Thorsen de esa manera.

Te puede interesar: “Fuerza Christian Thorsen”: usuarios se solidarizan con el actor tras revelar que padece cáncer de próstata

“Christian es un gran amigo, le tengo mucho cariño y respeto. Estamos un poquito distanciados, pero al margen de lo sucedido donde yo cometí el error, espero su pronta recuperación y que podamos volver a trabajar. Todos estamos en las manos de Dios, él es un buen hombre, espero que tenga un buen médico, siga sus indicaciones y continúe regalando su talento”, dijo Efraín al diario Trome.

Talleres de Efraín Aguilar

Luego de dirigir las primeras ocho temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Efraín Aguilar encabezó otras producciones, entre ellas las telenovelas ‘La Faraona’, ‘Los amores de Polo’, ‘Hotel Otelo’, ‘La Rosa de Guadalupe’, entre otras.

Actualmente, está enfocado en sus talleres de formación actoral. Las inscripciones para la temporada invierno 2023 estarán abiertas hasta el 5 de junio. Las clases se dan en el Teatro Jade, ubicado en el quinto nivel del C.C. Arenales Plaza, ubicado en el distrito de Lince.