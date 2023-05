Magaly Medina criticó a Vanessa López por perdonar y regresar con Jean Deza

Magaly Medina critica a Vanessa López por perdonar a Jean Deza. ATV.

La conductora Magaly Medina criticó fuertemente a Vanessa López por perdonar al futbolista Jean Deza y retomar su relación con él, a pesar de que tuvo duros calificativos hacia ella.

Como se recuerda, el jugador del Club de Cienciano comenzó a salir con la expareja de ‘Tomate’ Barraza y publicaron fotos juntos en las redes sociales; sin embargo, a los pocos meses, Jean Deza regresó con su expareja, Gabriela Lava.

Ante esto, Vanessa López se molestó mucho y dijo que era un patán porque se comunicó con ella para decirle que amaba a su expareja. “Acabo de hablar con él y me ha dicho que está con ella, ahora recién me acepta y me dice, discúlpame Vanne, que está con ella, que no la ha dejado de querer y de amar”, comentó a las cámaras de Magaly Medina.

Sin embargo, ahora los papeles han cambiado, ya que Vanessa indica que el deportista fue a su casa y le ha pedido disculpas y le confesó que fue un error el regresar con Gabriela Lava.

“Fue a buscarme, pidió disculpas y me dijo que se equivocó al regresar con Gabriela, o al tratar de volver con ella”, detalló López a uno de los urracos de Magaly Medina.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ indicó que Vanessa debió tener un poco más de dignidad y no perdonar al futbolista, ya que hablo muy mal de ella, cuando ella grabó sus conversaciones.

“Ahora ella está en la misma condición... Como ahora una mujer a la que un tipejo cualquier la ha llamado y le ha dicho eso... puede decir, ya se disculpó conmigo. No, no, aunque venga arrodillado, no, eso no se perdona o se perdona, pero no se vuelve con él”, expresó.

Por otro lado, comentó que no entiende como mujeres tan atractivas se fijen en un hombre como Jean Deza que no respeta a las compañeras que tiene a su lado.

“Me asombra es que chicas tan guapas no saben mirarse al espejo y si se miran al espejo, no se quieren, no sé que es lo que ven. Lo que tendrían que hacer primero, es quererse muchísimo, valorarse un montón y no permitir que cualquier granuja venga y les diga dos cosas bonitas y se lo crean, menos Jean Deza”, aseveró.

Jean Deza confirma reconciliación con Vanessa López

Inclusive Jean Deza ha publicado en sus plataformas digitales que tiene nuevamente una relación con Vanessa López y que retira todo lo que dijo de ella utilizando fuertes calificativos en contra de la modelo.

“Por este medio quiero comunicarles que la relación que tenía con Vanessa López, la hemos retomado. Retiro todo lo dicho en mis redes sociales, nunca pensé, eso fue un momento de impulso, ella se portó siempre bien conmigo y se merece todo mi respeto y mi cariño”, comentó al inicio.

Seguido, agregó que le ha pedido disculpas a Vanessa, pero también quería hacerlo público. Además, advirtió que es posible que los vean juntos y ahora no tendría nada de malo. “Ahora que ya le pedí disculpas personales lo hago público y si en algún momento nos ven juntos es porque hemos retomado nuestra amistad. Buenas noches”, finalizó el comunicado.

Jean Deza confirma reconciliación con Vanessa López. (Instagram)

¿Qué dijo Jean Deza de Vannesa López?

Cuando, Vanessa expuso los audios, donde Jean Deza le explicaba que había regresado con su expareja, pero también la seguía amando a ella, el futbolista se molestó con la modelo por mostrar estos mensajes en el programa de Magaly Medina.

Ante esto, Deza hizo su descargo mediante un video de TikTok donde publicó un audio en el que encara a Vanessa López por exponerlo a nivel nacional. Señaló que nunca la amaría como lo hizo con Gabriela Lava y le pide que no vuelva a hablarle porque no quiere saber nada de ella. “Gabriela quedó como una señorita, y la voy a amar como nunca te ame a ti. Solo te usé como un p...”, indicó.

Jean Deza encara a Vanessa López por grabar sus llamadas: “Me hiciste una trampa”. | Amor y Fuego.

Gabriela Lava le pide a Vanessa López piense en su familia

La producción de ‘Magaly TV La Firme’ se comunicó con la que era la expareja de Jean Deza y le consultaron de la nueva parejita y Gabriela Lava señaló que Vanessa debe quedarse callada y piense en su familia antes de salir en televisión y criticarla.

“Simplemente que se quede callada, yo si sabía que ella estaba desesperada y le lloraba a Jean.. ella es una madre de familia y que piense en sus hijos, que no exponga todo públicamente y por qué se sentó en programa a hablar mal de mí que soy mujer como ella. Jamás lo obligué a que él la humillara públicamente”, indicó.