“Tienen casa en La Molina”: Rafael López Aliaga responde a madres de ollas comunes que piden ayuda

Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima Metropolitana, informó sobre las acciones que realiza la comuna a favor de las ollas comunes.(Andina)

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, respondió a las madres de las ollas comunes que vienen denunciando públicamente la falta de apoyo de la comuna capitalina. En ese sentido, aseveró que para él “no son las verdaderas representantes” que se preocupan por la alimentación diaria de las personas más vulnerables de los distritos periféricos de la ciudad.

“Para mí, no son representantes. Esa gente que te dice que es representante tiene casa en La Molina y vive de esto. Ese es el primer gran tema... Nosotros tenemos geolocalizadas 2,200 ollitas comunes, de las cuales en el Teatro Municipal estuvieron invitadas 800, hace pocos días cuando he dado la rendición de cuentas. Pero estamos trabajando con cada una de las que cocina realmente”, señaló en Cuarto Poder.

Aclaró que el apoyo de la municipalidad de Lima no consiste en entregar dinero, sino “ocho toneladas diarias de alimentos buenos” del Gran Mercado Mayorista de Santa Anita.

López Aliaga responde a madres de ollas comunes que denuncian falta de ayuda

Agregó que el convenio público firmado por 160 millones de soles con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es para “comprar proteínas”.

“El mercado mayorista lo que da son vegetales y legumbres, pero proteína (pollo, carne, entre otros) va a ser los 160 millones de soles para las ollitas comunes. Agradezco mucho al Midis, porque podemos trabajar muy bien. De enero a junio (se encargarán) ellos y de julio a diciembre la municipalidad de Lima, con su presupuesto ya aprobado de 80 millones de soles para este tema”, indicó.

Remarcó que las representantes de las ollas comunes saben eso perfectamente y mantiene contacto directo con las 2,200 que están empadronadas y geolocalizadas.

Durante la primera semana de febrero, miles de familias en Lima que dependen para su alimentación de las ollas comunas se quejó por el cierre de Emmsa. (El Peruano)

Algunos ajustes

Durante su discurso del pasado 12 de abril, en una actividad oficial en conjunto con el Midis, López Aliaga dijo que para acceder a este monto de los 80 millones de soles tuvo que realizar “algunos ajustes” dentro de la comuna. Reprochó que otras gestiones no lo hicieron y, por ello, no se ayudó a estos comedores populares durante años.

“Esta gente no ha hecho nada en 30 a 40 años, nada, no se han preocupado por las ollitas comunes, por el agua, la lotización, por ningún tema básico, aquí no hubo agenda. Al ingresar encuentro la municipalidad infestada de gente que ni venía a trabajar, ahí se van cientos de millones de soles, era una ‘muni’ quebrada […] o le das dinero al pueblo o le das dinero a tus caviares de porquería”, afirmó.

“Es la primera vez que se ordena la municipalidad para que pueda sobrar 80 millones de soles para las ollas comunes este año […] Vamos a cumplir, ya los tenemos, no queremos duplicar, el ministerio cumple hasta junio y en junio entramos nosotros, vamos a hacer concursos de compras y tener estas reuniones periódicamente, no dejemos fuera ninguna olla común”, añadió.

Las ollas comunes cumplen una función importante diariamente abasteciendo de comida a las personas más necesitadas de los distritos pobres de Lima. (El Peruano)

10 mil motos

En otra entrevista con Latina Noticias, López Aliaga anunció que ya se destinó un presupuesto para el alquiler de las 10 mil motos que prometió durante la campaña electoral para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima.

“Es la primera vez que un municipio destina 80 millones para ollitas comunes y 50 millones para motos de alta cilindrada”, dijo.

Agregó que han contratado a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para compras transparentes e indicó que en una primera etapa se tendrá cuatro mil motos. “La policía se comprometió a ponernos dos mil efectivos que sepan manejar moto de alta cilindrada”, precisó.

El alcalde de Lima prometió que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y serenos capitalinos trabajarán en conjunto para combatir la inseguridad ciudadana. (Andina).

Mesa Redonda

En las últimas horas, López Aliaga también se refirió a la situación que se vive en el emporio comercial de Mesa Redonda, a falta de tres semanas para la celebración del Día de la Madre.

“Después de la pandemia y la corrupción que hemos vivido, la informalidad aumentó de 60 % a 95 % en nuestro país... Estamos haciendo un plan de reubicación, necesitamos dar una alternativa, no se puede sacar a la bruta a la gente”, dijo el burgomaestre.