Andrea San Martín es captada besando a Elías Montalvo en fiesta. | Amor y Fuego.

‘Amor y Fuego’ lanzó un nuevo informe que sorprendió a sus seguidores, el cual tiene como protagonistas a Andrea San Martín y Elías Montalvo. Según se puede ver, la influencer se le acerca al exchico reality y lo besa en la boca.

Ambos se encuentran en lo que parece ser una discoteca. De pronto ella se acerca, le agarra el rostro y le da un ósculo, mientras él permanece inmóvil.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, sí ha publicado una foto juntos, demostrado la gran amistad que se tienen.

Andrea San Martín y Elías Montalvo publicaron una foto juntos en sus redes sociales. Instagram

Este acercamiento ha causado sorpresa, pues se sabía que Elías Montalvo era pareja de un modelo mexicano. Sus apariciones en televisión han sido esporádicas después que desapareciera de Esto es Guerra.

Andrea San Martín y la vez que se besó con integrante de producción de ‘EEG’

Por oto lado, no es la primera vez que Andrea San Martín es protagonista de una noticia similar. Recientemente, participó de una transmisión en vivo con un integrante de producción de Esto es Guerra, Francesco Méndez. Aquí la pareja aparece besándose en varias ocasiones.

Sin embargo, nunca confirmó si eran pareja o no. Cuando fue consultada por sus seguidores de por qué ya no se veía con el joven, Andrea San Martín no dudó en responder con total tranquilidad.

“(¿Qué pasó?) Pues nada, ya no nos vemos, pero yo de verdad tengo un concepto increíble de Francesco. Para mí es un chico maravilloso, encantador. O sea, el mismo concepto que siempre tuve, lo mantengo. Para mí es un chico A1, divertidísimo, un chico full amiguero, es un chico que me encanta. Con el que se puede también conversar mucho, con un corazón maravilloso”, indicó en su cuenta de Instagram.

“Hay muchas cosas que de repente ustedes no conocen de él porque, pues no lo conocen. Pero para mí, yo mantengo mi concepto de este chico, para mí es un tipazo, un ser maravilloso”, continuó diciendo.

Andrés San Martín se preocupó en aclarar que no hubo ninguna pelea entre ellos. “Y nada, ya nos dejamos de ver y ya, pero acá nada malo pasó, nadie se peleó con nadie, nadie le hizo algo a alguien. Todo bien en verdad, todo bien”, finalizó.