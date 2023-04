Magaly Medina explotó contra Tomás Angulo por decir que Camila Ganoza no debió salir en TV. (ATV)

Magaly Medina no pasó desapercibido las palabras de Tomás Angulo sobre el caso de Camila Ganoza y Richard Acuña. El psicoterapeuta estuvo como invitado en el set de ‘Mande quien mande’ para dar sus opiniones como experto; sin embargo, dejó a más de uno sorprendido cuando aseguró que la exesposa del congresista no debió salir en la pantalla chica.

Te puede interesar: Magaly sobre el triple concierto de Grupo 5: “Fueron multitudinarios, un lleno espectacular”

“Yo pienso que (Camila Ganoza) no debió salir en un programa de televisión. Yo sí creo que debe penalizarse al padre o la madre que salga en televisión a ventilar sus problemas emocionales, así sea congresista o personaje público. El niño no tiene porqué sufrir las consecuencias. En Estados Unidos está penado esto”, dijo el popular ‘psicólogo de las estrellas’.

Magaly Medina se mostró en desacuerdo con las afirmaciones de Tomás Angulo y explotó en su contra en la última edición de su programa. La popular ‘Urraca’ señaló que los comentarios del experto varían de acuerdo al canal donde se sienta. Además, recalcó la importancia de los medios de comunicación para dar voz a las mujeres que sufren violencia familiar o casos similares.

Te puede interesar: Magaly Medina asegura que Carlos Vílchez no funciona en la conducción en ‘Mande quien Mande’: “No empatiza con el público”

“¿Qué le pasó a Tomás Angulo? Otro que cambia con la dirección del viento las opiniones que tiene. Él ahora dice que está mal que los padres salgan a hablar en televisión, si la justicia en este país se inclina generalmente por el más poderoso y el débil queda desprotegido, es aquí con los periodistas, los diarios, la televisión y los medios tenemos que darle ayuda a estas personas”, dijo furiosa.

Asimismo, la periodista consideró que Tomás Angulo “vive de los problemas emocionales de la gente de la farándula y no farándula y que le hacemos el favor en todos los programas de TV de sentarlo acá para que trate de decirle a la gente lo que debería de hacer y aconsejarlo”.

Te puede interesar: Magaly Medina responde a Christian Yaipén por dedicarle canción: “No tengo nada personal contra él”

Finalmente, calificó de ‘pachotada’ las palabras del especialista y recalcó que no volverá a invitarlo a su espacio televisivo hasta que se rectifique. “Me asombra la pachotada que Angulo dijo en el programa (...) Qué mal Tomás Angulo, pero por lo menos acá en este programa yo no te vuelvo a sentar hasta que justifique su accionar o cambie su manera de pensar, porque esa no es la manera de pensar de un psicólogo que a lucrado con los análisis de la gente de la farándula”, agregó.

Magaly Medina no quiere que Tomás Angulo vaya a su programa hasta que se rectifique. (Captura)

¿Por qué Camila Ganoza denunció públicamente a Richard Acuña?

Camila Ganoza explicó sus motivos por los que decidió hacer público su denuncia en contra de Richard Acuña, padre de su única hija de ocho años. De acuerdo a la joven, habría sido maltratada psicológica y físicamente durante su relación con el político. Incluso, cuando se separaron, también vivió episodios de violencia.

Mediante un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, detalló las razones por las cuales decidió ir al programa de Magaly Medina. “Salí a denunciar este tema, muy a mi pesar, porque me vi en la obligación de hacerlo así, ya que lamentablemente era la única manera de visibilizar mi actual realidad”, se lee en su extenso comunicado.

“Y salir a exponer todo lo que vengo viviendo estos últimos años, ha sido una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar, sin embargo, no tuve otra opción y eso es algo que solo mi familia, amigos cercanos y yo podemos avalar con hechos. Es imposible decir que no tuve miedo, que no lloré pensando en las consecuencias que esto traería, pues enfrentar a una persona con tanto poder en el país, no es algo simple para nadie”, añadió.