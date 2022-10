Tomás Ángulo habla del “historial” de Tula y ella enfurece: “No he fracasado en varios matrimonios como tú”

Tomás Ángulo y Tula Rodríguez tienen fuerte enfrentamiento de palabras de 'En Boca de Todos'. | América TV

Con el fin de defender a Pamela Franco de Tomás Ángulo, Tula Rodríguez nunca imaginó la tremenda respuesta que el psicoanalista le daría. Todo sucedió el viernes 21 de octubre, cuando el profesional se encontraba cuestionando, una vez más, el historial de Christian Domínguez. Es ahí cuando la conductora de ‘En Boca de Todos’ interviene cuál era el historial del terapeuta.

“¿Cuál será el historial del doctor?”, indicó primero Pamela Franco, mostrándose notoriamente fastidiada del tema. Esta respuesta fue respaldada por Tula Rodríguez, quien cuestionó: “Eso. ¿Cuál será el historial del doctor? ¿Cuántos matrimonios has tenido?”.

“No cambies el tema. Según la ciencia hasta cuatro veces puedes amar”, respondió Tomás Ángulo. “¡Qué ciencia!”, repreguntó la animadora. “Déjame hablar mamita, sino también hablo de tu historial y vas a salir perdiendo”, contestó el especialista ante la sorpresa de muchos.

Esta respuesta logró la reacción de la también actriz, quien muy fastidiada le aclaró al psicólogo que ella no tienen ningún problema en hablar de su pasado.

“No, un momentito, yo sí puedo hablar de mi historial, yo me casé una sola vez y nunca me divorcié, enviudé. Yo no he fracasado en varios matrimonios como tú comprenderás”, indicó Tula mirándolo fijamente.

Tomás Ángulo protagoniza pelea de palabras con Tula Rodríguez. | En Boca de Todos

Lejos de calmarse, Tomás siguió con el intercambio de palabras y le remarcó que el especialista era él, y que era mejor que se controle. “Cálmate y regúlate, que el especialista acá soy yo”, fueron las palabras del psicoterapeuta.

“Pero acá la conductora soy yo, la pregunta es ¿Cuántos divorcios tiene usted?”, siguió Tula Rodríguez bastante ofuscada. “Déjame hablar un poquito, según la ciencia, hasta cuatro veces puedes amar. Yo he amado varias veces, en convivencias, en matrimonios, he dado lo mejor, pero nunca he salido en una cámara y han hablado mal de mí, nunca”, indicó Tomás Ángulo, refiriéndose claramente a la animadora.

La presentadora no se quedó callada e indicó que esa respuesta no venía al caso y que mucho se estaba hablando del historial de Christian Domínguez, que no se le puede seguir acusando por su pasado.

“Tomás, para empezar, vamos a relajarnos un poco. La conductora del programa soy yo y la que lleva el programa en este momento soy yo. Si tú le estás diciendo a Pamela que tenga cuidado con los tres años, ella ya va llegar a los tres años y si quiere, puede llegar a más, no se le puede seguir señalando y acusando por una misma situación”, dijo.

