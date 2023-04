Carolina Braedt es acusada de haberle sido infiel a su esposo Bruno Vega con empresario francés

Carolina Braedt es acusada de haberle sido infiel a su esposo Bruno Vega con un empresario francés. | TikTok.

Carolina Braedt viene siendo duramente criticada en las redes sociales por presuntamente haberle sido infiel a su esposo Bruno Vega, con quien tenía 10 años de relación sentimental. Como se recuerda, hace una semana, la influencer señaló que su matrimonio no se encontraba atravesando su mejor momento, por lo que estaba distanciada de su pareja.

Asimismo, tras darse a conocer esta noticia, el empresario salió al frente para hablar sobre este hecho, indicando que le tomó por sorpresa la decisión de su aún esposa, dando a entender que fue ella la que decidió romper con lo que habían construido en los últimos años.

“Al igual que ustedes, me tomó por sorpresa la decisión de Carolina. Mentiría en decir que no estoy triste porque todo proceso de separación es difícil y si bien tenemos 1 año de casados, llevamos casi 10 años de relación”, señaló mediante un comunicado.

Los fans de esta pareja se mostraron tristes por lo sucedido; sin embargo, hubieron otros que decidieron investigar a fondo sobre lo sucedido, hallando que desde hace varias semanas Carolina Braedt sigue de cerca la cuenta de Instagram de un empresario francés llamado Ander Spartouche.

Lo curioso de este hecho es que al revisar el perfil de este hombre uno puede observar que tiene publicaciones bastante parecidas al de la ‘Fashaddicti’, solo que en diferentes fechas, pero con los mismos detalles.

Sin embargo, no fue lo único que notaron sus seguidores, pues mucho pudieron ver una fotografía en la que aparece la mano de Ander Spartouche junto a la una mujer, el cual curiosamente tiene la misma manicura de Carolina Braedt.

Todas estas imágenes han provocado que los seguidores de la influencer la empiecen a acusar de haberle sido infiel a su esposo Bruno Vega, pues indicaron que desde hace tres meses, ella viaja frecuentemente a París, dando por hecho que desde ese tiempo engaña a su esposo.

Además, por si fuera poco, Carolina Braedt publicó una foto al lado de la mamá de quien sería su nueva pareja, provocando que usuarios de Instagram ingresen al perfil de esta señora para indicarle que su hijo es el ‘amante’ de la bloggera.

Carolina Braedt acusada de haberle sido infiel a su esposo.

Carolina Braedt y la vez que defendió a su esposo

Hace unas semanas se difundió un video en el que se aseguraba que Carolina Braedt y Bruno Vega se separaron porque la influencer descubrió que su esposo era homosexual, provocando que muchos empiecen a acosar mediante las redes sociales al empresario.

La bloggera salió al frente para pedir que dejen de inventar cosas. “Ayer nos estábamos riendo de la creatividad de la gente y cómo son capaces de inventarse tantas cosas, pero hoy el acoso que está recibiendo es extremo, se lo debo a él y a ustedes aclarar este tema porque no puede ser que puedan asegurar con tanta seguridad de que Bruno es gay, yo no tengo nada en contra de los gays, los amo, mis mejores amigos son gays, pero Bruno no lo es. Si la relación se ha terminado no es por eso”, señaló.