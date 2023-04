Bruno Vega, esposo de Carolina Braedt, se pronunció tras anuncio de su separación: “La decisión me tomó por sorpresa”

Bruno Vega se pronunció sobre el fin de su relación con Carolina Braedt. (Instagram)

Hace unos días, la influencer peruana Carolina Braedt sorprendió en redes sociales al anunciar que estaba separada de su esposo Bruno Vega, con quien contrajo matrimonio en noviembre del 2021. A poco más de un año de darse el ansiado ‘sí' ante la ley, su romance llegó a su fin.

La popular Fashaddicti dijo que se habían distanciado como pareja, pero que continuaban siendo amigos y socios, por lo que aún tenían una relación cercana. Pero, este martes 4 de abril, Bruno Vega decidió romper su silencio y dio su versión.

En un comunicado publicado en sus historias de Instagram, el popular ‘Morsi’ decidió responder ante las constantes preguntas de sus seguidores sobre su relación con Carolina Braedt.

“Ante las distintas opiniones y comentarios recibidos por ustedes, luego de lo expresado por Carolina Braedt en los últimos días, quiero aclarar lo siguiente: Desde que inicié esta relación, hasta la fecha, siempre he sido una persona real en todo lo que hago, tanto fuera como dentro de mis redes sociales, sin apariencias”, comentó al inicio.

Tras ello, dejó boquiabiertos a todos al revelar que el post publicado por su aún esposa también lo sorprendió, dejando entrever que no sabía de esta decisión. Incluso, señaló que se encuentra triste en un momento como este.



“Al igual que a ustedes, me tomó por sorpresa la decisión de Carolina. Mentiría en decir que no estoy triste, porque todo proceso de separación es difícil y, si bien tenemos un año de casados, llevamos casi 10 años de relación”, agregó.

Finalmente, aclaró que continuará trabajando, pues como se sabe la pareja tiene algunos negocios juntos que, al parecer, continuarán. Además, aseguró que no volverá a referirse a este tema.

“Yo seguiré en lo mío, trabajando y construyendo con mucho esfuerzo mi futuro, como siempre lo he hecho desde los 16 años. No volveré a tocar este tema. Espero que entiendan y respeten mi decisión. Gracias por sus mensajes y preocupaciones”, finalizó.

¿Qué dijo Carolina Braedt en su comunicado?

A través de sus historias de Instagram, Carolina Braedt respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes notaron la ausencia de su esposo en su contenido diario. Por ello, era la pregunta más recurrente saber sobre él.

Ante ello, decidió escribir una respuesta general a todos sus seguidores y dejó claro que el matrimonio se había terminado, pero que el cariño entre ambos seguía presente, por lo que seguirían trabajando juntos.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto, y sí, hace ya un tiempo Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo como socios y amigos. Los quiero mucho y espero que entiendan mi silencio sobre esto”, expresó al inicio.

Finalmente, pidió un poco de distancia y que no pregunten más sobre el tema, pues ella decidiría cuando explayarse. “Les pido que me den mi espacio sobre el tema y no me pregunten más. Un día hablaremos de esto, cuanto esté lista para contarlo”, finalizó.