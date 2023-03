Magaly Medina arremetió contra Makanaky y Jonathan Maicelo por repudiable confesión

Magaly Medina y su dura crítica a Makanaky | Magaly TV: La Firme

Este lunes 27 de marzo, Magaly Medina se refirió a la repudiable confesión de Einer Gilber Alva León, más conocido en redes sociales como Makanaky. El youtuber reveló, en entrevista con Jonathan Maicelo, que participó de una violación grupal cuando estaba en el colegio. La víctima era una menor de edad.

Te puede interesar: Makanaky se pronuncia luego de que confesara una violación: “Fue una broma, todo fue armado”

Luego de escuchar estas terribles declaraciones, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ expresó toda su indignación contra Makanany, quien recientemente ha dicho que todo formó parte de una simple “broma”.

“Es un personajillo extraño, border, que ni siquiera habla bien, que hace estupidez y media para llamar la atención. Siempre está diciendo que quiere hacer cualquier cosa por la fama, que quiere convertirse en viral, quiere llamar la atención. Pero esta vez, contó algo como si fuera una audacia, como si fuera a ganar la Copa del Mundo”, indicó Magaly Medina.

“Cómo puede estar haciendo contenido para redes sociales cuando debería estar pudriéndose en la cárcel. Ahí le corresponde estar, alejado de la vida pública. Ahora sale a decir, en sus palabras soeces, que es un broma que le hizo a Maicelo. Pero no solo le dijo eso a Maicelo, sino también en otra entrevista, con otros indeseables, pandilleros, les contó toda esa horrorosa violación”, agregó furiosa.

Makanaky podría ser denunciado por violacón sexual tras confesión en programa de Maicelo.

Por otro lado, cuestionó a Jonathan Maicelo por darle tribuna a esta clase de personajes en su canal de Youtube, donde el boxeador nacional se desempeña como entrevistador de diversas figuras del medio artístico.

Te puede interesar: La confesión de Makanaky a Maicelo: participó de una violación grupal a menor de edad

“Continuaba conversándole y sacándole más de la vida íntima de este pobre diablo. Tanto golpe le afectó la cabeza, qué podemos esperar de él. Un hombre cuerdo llamaría a la policía, a las autoridades o no te sigo entrevistando. Un hombre que se considere hombre, que respete a las mujeres, no lo aplaude. Te ofendes, ¡te está confesando un crimen!”, manifestó.

Finalmente, pidió a los usuarios no seguir más a Makanaky y a Jonathan Maicelo. “Este es un pervertido y él otro también lo es. ¿Cómo le va a preguntar a este, que le ha confesado una violación, si a la chica le gustó? ¿Cómo se te ocurre? Las neuronas se te acabaron a golpe por tanta pelea de box. Tiene maicito, choclo en la cabeza”, sentenció.

Makanaky fue entrevistado por Miacelo y sus declaraciones se hicieron virales.

Makanaky se defendió

El tiktoker Manakaky se pronunció en sus redes sociales, luego de ser duramente criticado por confesar que participó en una violación grupal. Según el influencer, sus declaraciones formaron parte de una broma que le hizo a Jonathan Maicelo y que nada de lo que dijo era cierto.

Te puede interesar: Jonathan Maicelo da su versión sobre las declaraciones de Makanaky: “Le doy el beneficio de la duda”

“Yo sé que es algo delicado, pero pido a todas las mujeres del Perú que me disculpen por todo lo que está viniendo, de verdad, de todo corazón, perdónenme. Yo no quise ofender a las mujeres, fue una broma. Fue una broma y se hizo una bromaza y disculpen, de todo corazón, mujeres lindas y hermosas (...) Todo fue armado en un podcast que hicimos con (Jonathan) Maicelo. En su podcast, todo fue armado, fue ‘armany’, nada fue cierto”, señaló.

Sin embargo, Jonathan Maicelo también se pronunció en su plataforma y desmintió al youtuber. “Él para no sentirse golpeado me manda un mensaje para decir que todo es mentira, yo le dije que no. Yo no voy a decir que eso es mentira, yo nunca le dije para que sea armado”, comentó al respecto.