Makanaky se pronuncia luego de que confesara una violación: “Fue una broma, todo fue armado”

Makanaky está en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran sus declaraciones en las que confiesa que fue partícipe de una violación. El personaje de TikTok fue invitado al programa de YouTube de Jonathan Maicelo y allí reveló estos lamentables hechos que han desatado la indignación de los cibernautas.

Los usuarios en las redes sociales hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, pues se estaba hablando libremente de un delito. Esto convirtió a este personaje en tendencia y más de uno espera que exista un proceso en su contra.

Ante esta situación, el propio tiktoker se pronunció a través de su cuenta de Instagram. Allí publicó un extenso video en el que intenta justificar la razón de sus declaraciones y pide disculpas a todas las mujeres por haberlas ofendido con estos comentarios.

“Hola amigos ¿cómo están? Mi nombre es Einer Gilbert Alva León, más conocido como ‘Makanaky, la realeza’ y quiero hacer mi descargo de lo que están diciendo ahora de esto que he hablado de violación. Yo sé que es algo delicado, pero pido a todas las mujeres del Perú que me disculpen por todo lo que está viniendo, de verdad, de todo corazón, perdónenme. Yo no quise ofender a las mujeres, fue una broma. Fue una broma y se hizo una bromaza y disculpen, de todo corazón, mujeres lindas y hermosas.”, expresó al inicio.

Makanaky podría ser denunciado por violacón sexual tras confesión en programa de Maicelo

Tras ello, se refirió a la prensa y señaló que estarían perjudicando su imagen, pero fueron sus palabras las que terminaron por indignar a los usuarios.

“En segundo lugar, quiero hablar a los amigos de la prensa, que me están haciendo leña en las redes sociales. Están que inventan cosas que no son y la verdad que eso me perjudica, no vendan morbo porque solamente me perjudica y yo no quiero que la gente hable mal de mí. Prensa no sean así, yo quiero a todos por igual”, agregó en su discurso Makanaky.

Seguido, se dirigió a las autoridades pertinentes, quienes se han pronunciado al respecto y han señalado que tomarán cartas en el asunto. “Tercer lugar, yo respeto mucho al estado a la defensoría de la mujer, respeto y no merezco que esté saliendo todo esto en mi contra, que estén hablando mal de mí. No estén hablando mal, porque el estado es algo lindo, algo hermoso, yo lo respeto mucho a todas las mujeres lindas y hermosas las respeto por igual” sentenció.

Asegura que todo fue armado

Antes de finalizar su descargo, Makanaky se tomó unos últimos minutos para intentar, una vez más, justificar sus declaraciones. Aseguró que nada de lo que dijo era cierto y que fue un erro bromar con el tema. Incluso, señaló que todo lo que dijo fue armado junto a Jonathan Maicelo y que no imaginó que pasaría a mayores.

“Todo fue armado en un podcast que hicimos con (Jonathan) Maicelo. En su podcast, todo fue armado, fue ‘armany’, nada fue cierto. Espero que me perdonen porque yo cometí un error, no pensé que fuera a mayores y espero que me perdonen gente. Muchas gracias y a todas las mujeres un beso”, finalizó.