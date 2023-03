Magaly Medina se quebró en su regreso a la TV: “Con este trabajo mi papá se sentía orgulloso”

Magaly Medina agradece a todo su público y sus seguidores por las muestras de cariño | Magaly TV: La Firme

Luego de ausentarse dos días por la muerte de su padre, Magaly Medina volvió a conducir en vivo su programa de espectáculos ‘Magaly TV, La Firme’, este lunes 27 de marzo. La ‘Urraca’ agradeció las muestras de cariño y no pudo evitar quebrarse al hablar sobre cuán orgulloso se sentía su progenitor de ella.

“Al público que nos sigue, quiero agradecer la paciencia y la tolerancia, el entender de muy buena manera que me había ausentado estos días debido al fallecimiento de mi papá. Creo que las personas, a través de los medios y las redes sociales, ya sabían que mi papá no estaba muy bien, a sus 93 años su cuerpo le pedía descanso”, comentó en un inicio.

Magaly Medina señaló que, antes de que su padre falleciera, estaba sumamente preocupada por la salud de Luis Medina Carpio, algo que jamás se reflejó en pantalla. “Estas dos últimas semanas fueron agotadoras. Ver a tu padre, ese ser maravilloso, al ser al que estuviste unida toda tu vida, es bastante doloroso. Sus tres últimos hijos le dimos el mayor confort a la hora de irse”.

Magaly Medina junto a Luis Medina, destacado oficial de la PNP.

Por otro lado, agradeció “a todas las personas anónimas, que sin conocerme o conociéndome a través de las redes sociales, expresaron su pesar y condolencias”. “Muchas gracias a ellos por acompañarme a mí y a mi familia en estos momentos de dolor”.

El momento que más sorprendió a la teleaudiencia fue cuando Magaly Medina agradeció, públicamente, a “aquellas personas con las que tengo diferencias, grandes o pequeñas, con las que ya no tengo amistad, o con las que ya no me relaciono”.

“Me refiero a Juliana Oxenford, Andrea Llosa, Rodrigo González y Jessica Newton, con quienes todos saben que hemos mantenido diferencias, el camino nos ha separado. Sin embargo, agradezco a cada uno de ellos sus palabras y sus abrazos”, dijo.

Magaly Medina se quebró en vivo

Antes de continuar con la programación, Magaly Medina indicó que seguirá adelante como siempre lo ha hecho, ya que así su padre lo hubiera querido. “Así se lo prometí en su lecho de muerte, cuidar y proteger a cada uno de los integrantes de mi familia, y eso haré”.

“Este trabajo era lo que hacía que mi padre se sintiera muy orgulloso de mí, así que aquí estaré y seguiré haciéndolo sentir el hombre más orgulloso del mundo, allá donde se encuentre. Seguiremos con el programa, el show debe continuar. Me debo a ustedes, con esto que elegí como carrera y profesión”, expresó Medina con la voz entrecortada.

Magaly Medina agradeció muestras de apoyo tras la muerte de su padre. (ATV)

Luis Medina Carpio falleció el miércoles 22 de abril, cerca de las 23:00 horas. Tenía 93 años. A través de las redes sociales, su hija Mariela Medina, hermana de la ‘Urraca’, confirmó la noticia de su lamentable partida. “Te has ido físicamente, pero espiritualmente te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz”, escribió.

Horas más tarde, Magaly Medina le dedicó unas emotivas palabras en su plataforma.

“Mi padre fue siempre mi mejor aliado, mi cómplice favorito y mi apoyo incondicional en todas las circunstancias de mi vida. Gracias a él me convertí en lo que soy. Me va a hacer mucha falta y ya lo estoy extrañando muchísimo, aunque estoy convencida de que siempre, desde el infinito, estará cuidando de mí y de nuestra familia que tanto amó. Descansa en Paz, papito de mi corazón”, acotó.

Luis Medina fue velado fue velado el jueves 23 de marzo en la Iglesia Sagrado Corazón, en Santiago de Surco. Sus restos están enterrados en el cementerio Jardines de la Paz, en Lurín.