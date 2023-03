Conductores de Hablando Huevadas se burlaron de los damnificados por los huaicos

Jorge Luna y Ricardo Mendoza han sido criticados por su falta de tacto por lo ocurrido durante las últimas semanas

Marzo ha sido un mes complicado para miles de familias en el Perú, quienes han visto sus hogares afectados y hasta destruidos por los efectos del ciclón Yaku. Durante semanas autoridades y miembros de la sociedad civil han unido esfuerzos para atender a los damnificados; sin embargo, desde el programa web Hablando Huevadas han optado por utilizar un tema tan delicado para generar contenido que estos considera gracioso.

“¿Tu crees que hayan personas que tengan de aquí para acá barro ahorita?”, dijo Jorge Luna señalando sus piernas. “Tu puedes querer reírte de todo, pero luego recuerdas que tienes que regresar a tu casa”, agregó en conversación con su compañero de trabajo Ricardo Mendoza. Este último inició la ronda de burlas recordando que muchos hogares han sido desplazados de su lugar por la fuerzas de los huaicos.

“(Recuerdas) que vas a tener que nadar para acostarte”, añadió Luna al mismo tiempo que el público reía. “Entiendo que quieran reír, pero saben que esto se va a acabar en algún momento”, dijo Luna para oír la respuesta de Mendoza: “Se puede acabar como se acabó su casa”, indicó. Este no tuvo reparos en señalar que la primera vez que vio los videos de hogares damnificados sintió pena, pero que la segunda vez le causó risa.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se burlaron de damnificados por los huaicos.

“La empatía no existe para esos sujetos ni su público que le ríe las gracias. No ha pasado ni un mes de la catástrofe y ya se están burlando”, señaló un usuario de Twitter mientras que otro lo calificó de humor barato e insensible. “Si tan solo intentaran ponerse en los zapatos de esas personas que lo han perdido todo, no se reirían tanto”, agregó. Al cierre de esta nota, ninguna entidad estatal hizo pronunciamiento alguno al respecto.

Poco tacto

Esta no es la primera vez que los conductores de Hablando Huevadas generan indignación en la ciudadanía. A inicios de febrero de este año, Jorge Luna y Ricardo Mendoza se refirieron al diagnóstico de un paciente en el espectro autista. La Defensoría del Pueblo cuestionó el trato con el que se atendió el tema e instaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

“Rechazamos expresiones emitidas en programa de Ricardo Mendoza y Jorge Luna que desinforman sobre evaluación y diagnóstico del TEA. Estas refuerzan estereotipos negativos contra personas con autismo, exponiéndolas a burlas o cuestionamiento de su capacidad intelectual”, se lee en un primer tuit.

Conductores de Hablando Hueva... anuncian que pronto acabará este show de comedia. (Foto: Captura de HH)

Seguido, agregaron. “Pedimos a Conadis y la Municipalidad de Miraflores realizar acciones correspondientes de acuerdo a sus competencias, considerando que en abril este mismo programa protagonizó un caso similar en contra de personas con síndrome Down. Monitorearemos medidas. #RespetoALasPersonasTEA”, finaliza su pronunciamiento.

La reacción de la Defensoría respondió a las declaraciones de Jorge Luna quien indicó que tras haberse hecho un test en internet descubrió que era autista. Tras ello, comentaron que quisieron diagnosticar el autismo en ellos mismos. Para hacerlo, acudieron a un autotest de internet.

“Yo estaba hablando con unas personas que me quiero hacer el test de autismo. Abro Tiktok y en el primer video me sale ‘descubre si tienes autismo’. Me sale ‘hazte el test’ que te da un indicio posible de si estás dentro del espectro autista. Me bajé el test y lo hice saqué 75. Menos de 65 no tienes nada, más de 75 estás dentro. O sea estoy 10 puntos por encima del espectro bajo”, señaló Luna.