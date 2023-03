Tienda de juguetes sexuales Foreplay reclama por clausura de su local en Miraflores: “Ha sido un cierre injustificado”

La tienda de juguetes sexuales fue cerrada temporalmente por el municipio miraflorino. Video: Foreplay

Esta semana, la Municipalidad de Miraflores clausuró temporalmente la tienda de juguetes sexuales Foreplay, ubicada en la calle Esperanza. La excusa del cierre es debido a que unos padres denunciaron que un colegio se encuentra cerca del local y que no cuenta con el giro correcto. Las críticas en redes sociales, donde se volvió viral, fueron dirigidas al alcalde Carlos Canales (Renovación Popular), a quien culparon de esta censura. Ahora, la empresa tiene que pagar S/4.950 porque se le impuso una multa de 1 UIT.

“Ha sido un cierre injustificado. Nos dijeron que la licencia que teníamos no era la correcta y, por eso, nos han cerrado”, dijo Silvanna Peraldo, CEO y fundadora de Foreplay, a Infobae.

La compañía de juguetes para adultos tiene cinco tiendas en Lima. No había tenido ningún problema en los distritos donde se encuentran sus tiendas hasta que el viernes 10 de marzo el establecimiento en Miraflores recibió la visita de un fiscalizador a causa de que había recibido reclamos de los vecinos. A la trabajadora que atendía ese día, el inspector le comenzó a hacer preguntas incómodas, y de forma grosera, sobre los productos.

“Fue nuestra primera alerta. Tuvimos que mandar inmediatamente a dos personas más como apoyo moral porque nos preocupaba, incluso se llegó a pensar que podía ser falso. Nos dejó una constancia de la inspección, pero cuando se le preguntó cuál era el reclamo de los vecinos contestó que se tenía que pedir a la Municipalidad de Miraflores”, dijo Peraldo.

Una semana después, Foreplay recibió la respuesta del municipio: tres quejas sobre el local por ser una tienda de índole sexual que exhibe productos en horario escolar pese a que en la tienda está prohibido el ingreso de menores de edad como política interna.

Acta de fiscalización en la tienda Foreplay de Miraflores (Foreplay)

El cierre del local en Miraflores

El lunes 20 de marzo, en horas de la mañana, cuando la administración de Foreplay buscaba una solución a este problema, llegaron cinco fiscalizadores para clausurar la tienda. Ese día, Silvanna estaba en el lugar.

“Cuando pregunté en repetidas oportunidades por qué estaban cerrando la tienda y cuál es la regularidad, uno de los fiscalizadores me contestó que habían quejas. Entiendo que todos tenemos derecho a reclamar, pero no entiendo cómo eso genera el cierre de un negocio. También dijo que el giro de negocio es incorrecto porque en la descripción dice bazar y/o negocio; y nosotros solo tenemos juguetes sexuales”, contó la CEO de Foreplay.

La razón social está como bazar y/o negocio porque fue sugerido por la Municipalidad de Miraflores cuando abrieron la tienda en vista de que no existe un giro sobre juguetes sexuales.

“Así que le pregunté cuál es el error y cuál debería ser el giro; insistió con que no era bazar pese a que le respondí que eso nos había dado la misma municipalidad”, recordó Peraldo.

Foreplay no puede abrir, pues tiene que esperar que la Municipalidad de Miraflores levante la medida cautelar. (Foreplay)

Silvanna no entendía: si el municipio le había dado la licencia con la que ahora clausuraban la tienda, ¿por qué no puede trabajar? La Municipalidad de Miraflores no tenía ningún sustento.

La directora ejecutiva de Foreplay se acercó al área de comercialización del municipio para consultar qué giro de negocio debían ponerle: respondieron que el único que existía para su rubro es bazar y/o negocio, no hay otro, por lo que se desconoce por qué la fiscalización clausuró el local.

“Dieron varias opciones para que la tienda se vuelva a abrir; y la más rápida era dando de baja la licencia de bazar y volver a pedir otra que diga juguetes para adultos, pero el código de la licencia es la del bazar y/o negocio solo con un texto que se ha escrito encima para que, cuando los fiscalizadores intenten volver a cerrar la tienda, no puedan crear ninguna excusa. No han creado otra categoría, giro, o tipo de licencia, solo que ahora dice juguetes para adultos”, indicó.

Pérdidas económicas

La tienda de Foreplay en Miraflores aún no puede abrir porque no se ha levantado la medida cautelar y tienen que pagar la multa de 1 UIT ( S/4.950), la cual es considerada injusta por Silvanna. Todo ha costado más dinero, más trabajo, una tienda cerrada y, sobre todo, pérdidas económicas.

“Muchísimos negocios han cerrado. La situación está bastante complicada. Antes habían joyerías, librerías, restaurantes, bares y ahora somos pocos los negocios que hemos sobrevivido. Sé que no somos el único negocio al que han clausurado. Y no teníamos planeado gastar en algo innecesario. Además, afectan a nuestro día a día porque perdemos ventas y las comisiones que ganan nuestros trabajadores. También se está gastando en abogados y ahora hay una persona que hemos puesto allí para saber por qué un área se contradice con la otra. No creo que a ningún emprendedor en estos momentos le sobre la plata para regalar casi cinco mil soles a una municipalidad por un cierre injusto”, agregó

Para Silvanna Peraldo es una “pena” que tanto esfuerzo esté paralizado por “un capricho de una persona que no sabe de qué se trata este rubro”.

“Nuestra vitrinas son bastante ‘limpias’. No tenemos nada explícito. Incluso, nos hemos asociado con una marca de sandalias deportivas que están en las vitrinas. Siempre buscamos que sea lo más lindo para no espantar a nadie”, concluyó.