Makanaky en violación grupal: Ministerio de la Mujer anuncia medidas contra influencer por presunto delito de abuso sexual contra menor de edad

Gran indignación ha generado la confesión de Einer Gilber Alva León, conocido como ‘Makanaky’, en una entrevista con Jonathan Maicelo, en su programa de Youtube ‘Cha’Kalato’, sobre su participación en una violación grupal cuando era adolescente en agravio de una menor de edad.

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunciaron sobre la entrevista difundida en redes sociales, rechazando el hecho: “Desde el MIMP rechazamos cualquier justificación e instigación del delito de violación sexual”, indicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, anunció que el Programa Nacional Aurora está tomando acciones en este caso y señaló que los “involucrados deben ser sancionados”.

El Programa Aurora está tomando acciones luego de la confesión de Makanaky.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, además de rechazar los hechos narrados durante la entrevista publicada en Youtube, solicitó a la Fiscalía investigar a Alva León de oficio, ya que “también podría constituir apología del delito de violación sexual”.

En esa línea, indicó que una de las formas más atroces de la violencia de género es la sexual. “Por la grave afectación a la integridad de las mujeres. Además de una atención efectiva por parte del Estado, la sociedad debe condenar y dejar de normalizar este tipo de violencia”, señaló.

La Defensoría solicitó a la Fiscalía investigar este hecho de oficio.

¿Qué dijo Makanaky?

El exboxeador Jonathan Maicelo invitó a ‘Makanaky’ a su programa de Youtube ‘Cha Kalato’. Durante el desarrollo de la entrevista le preguntó acerca de su primera relación sexual y la respuesta del tiktoker desató la indignación de los usuarios.

“Fue a los 15 años, con una chibola. (Sus amigos) me dijeron: ‘¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer’. No quiso dejarse y mis amigos, como son ‘fríos’, la cogieron”, narró.

“Makanaky estás diciendo que has violado a una chibola prácticamente”, le increpó Maicelo. A lo que Alva León dijo lo siguiente: “No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron por qué ellos son ‘fríos de fríos’. (...) A las finales se dejó”, acotó.

El influencer Makanaky habló sobre este repudiable hecho en una entrevista en el programa del exboxeador. Video: Cha Kalato

¿Quién es Makanaky?

Einer Gilbert Alva León es un joven trujillano que se hizo conocido en redes sociales bajo el apelativo de ‘Makanaky’. En abril del 2022 se hizo popular tras protagonizar videos en el que aparece desnudo haciendo piruetas en medio de las manifestaciones por el paro de transportistas.

Actualmente tiene poco más de 150 mil seguidores en la plataforma TikTok, y aprovechando su popularidad ha incursionado en la música con el tema ‘Puto Adulterio’ y además se dedica a promocionar algunos productos en sus redes sociales.

Makanaky se hizo viral por aparecer desnudo en la carretera. (TikTok)

¿Qué enfermedad tiene Makanaky?

En el adelanto de la entrevista que publicó Jonathan Maicelo en su cuenta de Instagram, le consultó a Einer Gilber Alva León si sufre de alguna discapacidad. ¿Tienes alguna enfermedad o discapacidad?, preguntó y Makanaky respondió que sufre de retraso mental adquirido al nacer. “Nací después de la hora, creo”, agregó.

¿Tienes la mente de un niño?, continuó Maicelo. “Creo que sí. Tengo 32 años, pero tengo la mente de un niño de 15. Pero no hago nada a nadie, no soy impulsivo”, finalizó Makanaky.